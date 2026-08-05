Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta a dezvăluit în urmă cu câteva zile că se luptă cu o tumoară care s-a extins la oase. Ea le-a cerut fanilor să îi fie alături prin rugăciune și cuvinte frumoase. Totuși, nu este singura încercare dificilă. Puțini îi cunosc povestea emoționantă.

Alina Pușcău este una dintre cele mai apreciate modele din lume. Deși are o carieră impresionantă, acum se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Vedeta a apărut plângând în fața fanilor de pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit că a primit un diagnostic crunt: o tumoară care s-a extins la oase.

Cu toate acestea, nu este prima dată când trece prin momente grele. Ea a povestit în urmă cu ceva timp despre drama pe care a trăit-o în copilărie, cu un tată alcoolic și abuzator.

Drama prin care a trecut Alina Pușcău

Modelul, în vârstă de 44 de ani, și-a început cariera la doar 14 ani, lucrând cu branduri importante din lume. Pe lângă locurile de lux în care a ajuns, vedeta a povestit despre drama copilăriei sale. Ea a mărturisit cu durere că părinții ei au fost nevoiți să muncească mult pentru a-i putea întreține pe copii, astfel că a simțit din plin lipsa unei apropieri.

Tatăl meu era inginer, făcea orice mașină posibilă, foarte inteligent. Mama mea a avut-o pe sora mea prima, sunt 11 ani diferență și la fratele meu sunt 6 ani. Era mare diferență și eu am venit… pur și simplu, așa, din neant. La mama mea s-a întâmplat să mă nasc eu și ea nu prea avea timp de mine și atunci a trebuit să mă educ singură, să-mi fac prieteni, mă lăsa cu vecinii, îți dai seama… 3-4 ani, eram în fața blocului și… de asta zic, am avut așa un Dumnezeu, am avut așa o putere în mine în care: «Nu mi se întâmplă nimic». Și chiar nu mi se întâmpla nimic, că putea să mi se întâmple ceva atunci, dar pur și simplu am avut încredere, și toată lumea m-a iubit că eram așa… foarte naivă și foarte drăguță, dar n-aveam foarte multă atenție de la părinți, a povestit Alina Pușcău la podcast-ul Ameritat cu Nasrin.

De asemenea, Alina a mărturisit că tatăl ei era dependent de alcool, iar din acest motiv mama ei era abuzată atât verbal, cât și fizic.

Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți. Pe mine m-a șocat și la vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele: «Cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine?». Și mi-a zis că-l iubește. Și am întrebat «Asta e iubire?». Și a zis «Da». Și eu n-am știut. Am crezut că asta e iubire și asta atrăgeam. Eu am atras relații toxice din cauza a ceea ce am văzut la părinți, a mai povestit ea, într-un alt podcast.

Alina Pușcău a suferit un accident de mașină grav

Vedeta a mai povestit că atunci când avea doar 6 ani, a suferit un accident cumplit. Ea a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase, timp de trei luni. Mai mult decât atât, a spus că acela a fost momentul în care a simțit protecția părinților.

La 6 ani am făcut un accident de mașină. Grav! Am stat 3 luni de zile în spital, în ghips. (…) Vecina mea mi-a zis să mă duc să iau pâine, și mi-a zis că de restul îmi iau înghețată… Era weekend și a doua zi trebuia să încep școala și când am trecut strada, era întuneric și nu m-am uitat la semafor și m-a luat mașina, m-a zburat mașina. (…) Atunci mama și-a luat liber, a stat cu mine și atunci am simțit iubirea de părinți, am simțit că ei sunt lângă mine (…), dar la noi nu s-a spus niciodată Te iubesc’, Te pup, pa!’, așa se spunea. La noi s-a simțit, la noi nu s-a spus, a explicat ea.

VEZI ȘI: Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”

Vești dureroase despre Alina Pușcău! Raluca Bădulescu și Cristina Postu îi sunt alături în lupta cu boala: “Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”