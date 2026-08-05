Acasă » Știri » Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani

Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani

De: Denisa Crăciun 05/08/2026 | 18:16
Copilăria presărată de drame a Alinei Pușcău: „Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama.” Ce accident a suferit la 6 ani
=Drama prin care a trecut Alina Pușcău în copilărie
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alina Pușcău traversează una dintre cele mai dificile perioade din viața ei. Aceasta a dezvăluit în urmă cu câteva zile că se luptă cu o tumoară care s-a extins la oase. Ea le-a cerut fanilor să îi fie alături prin rugăciune și cuvinte frumoase. Totuși, nu este singura încercare dificilă. Puțini îi cunosc povestea emoționantă.

Alina Pușcău este una dintre cele mai apreciate modele din lume. Deși are o carieră impresionantă, acum se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Vedeta a apărut plângând în fața fanilor de pe rețelele de socializare și le-a dezvăluit că a primit un diagnostic crunt: o tumoară care s-a extins la oase.

Cu toate acestea, nu este prima dată când trece prin momente grele. Ea a povestit în urmă cu ceva timp despre drama pe care a trăit-o în copilărie, cu un tată alcoolic și abuzator.

Drama prin care a trecut Alina Pușcău

Modelul, în vârstă de 44 de ani, și-a început cariera la doar 14 ani, lucrând cu branduri importante din lume. Pe lângă locurile de lux în care a ajuns, vedeta a povestit despre drama copilăriei sale. Ea a mărturisit cu durere că părinții ei au fost nevoiți să muncească mult pentru a-i putea întreține pe copii, astfel că a simțit din plin lipsa unei apropieri.

Tatăl meu era inginer, făcea orice mașină posibilă, foarte inteligent. Mama mea a avut-o pe sora mea prima, sunt 11 ani diferență și la fratele meu sunt 6 ani. Era mare diferență și eu am venit… pur și simplu, așa, din neant. La mama mea s-a întâmplat să mă nasc eu și ea nu prea avea timp de mine și atunci a trebuit să mă educ singură, să-mi fac prieteni, mă lăsa cu vecinii, îți dai seama… 3-4 ani, eram în fața blocului și… de asta zic, am avut așa un Dumnezeu, am avut așa o putere în mine în care: «Nu mi se întâmplă nimic». Și chiar nu mi se întâmpla nimic, că putea să mi se întâmple ceva atunci, dar pur și simplu am avut încredere, și toată lumea m-a iubit că eram așa… foarte naivă și foarte drăguță, dar n-aveam foarte multă atenție de la părinți, a povestit Alina Pușcău la podcast-ul Ameritat cu Nasrin.

De asemenea, Alina a mărturisit că tatăl ei era dependent de alcool, iar din acest motiv mama ei era abuzată atât verbal, cât și fizic.

Tatăl meu a fost alcoolic și o abuza pe mama verbal și fizic. Am văzut chestia asta la părinți. Pe mine m-a șocat și la vârsta de 4 ani i-am spus mamei mele: «Cum poți să stai cu cineva care vorbește așa cu tine?». Și mi-a zis că-l iubește. Și am întrebat «Asta e iubire?». Și a zis «Da». Și eu n-am știut. Am crezut că asta e iubire și asta atrăgeam. Eu am atras relații toxice din cauza a ceea ce am văzut la părinți, a mai povestit ea, într-un alt podcast.

Alina Pușcău a suferit un accident de mașină grav

Vedeta a mai povestit că atunci când avea doar 6 ani, a suferit un accident cumplit. Ea a avut nevoie de îngrijiri medicale serioase, timp de trei luni. Mai mult decât atât, a spus că acela a fost momentul în care a simțit protecția părinților.

La 6 ani am făcut un accident de mașină. Grav! Am stat 3 luni de zile în spital, în ghips. (…) Vecina mea mi-a zis să mă duc să iau pâine, și mi-a zis că de restul îmi iau înghețată… Era weekend și a doua zi trebuia să încep școala și când am trecut strada, era întuneric și nu m-am uitat la semafor și m-a luat mașina, m-a zburat mașina. (…)

Atunci mama și-a luat liber, a stat cu mine și atunci am simțit iubirea de părinți, am simțit că ei sunt lângă mine (…), dar la noi nu s-a spus niciodată Te iubesc’, Te pup, pa!’, așa se spunea. La noi s-a simțit, la noi nu s-a spus, a explicat ea.

VEZI ȘI: Olga Barcari, dezvăluiri despre boala Alinei Pușcău! Când au apărut primele simptome: „Ea și în Asia Express avea cancer”

Vești dureroase despre Alina Pușcău! Raluca Bădulescu și Cristina Postu îi sunt alături în lupta cu boala: “Știam despre situație de mai multă vreme, din păcate”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Știri
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Știri
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Mediafax
Schema „văduvelor negre” din Rusia. Femei acuzate că profită de moartea soldaților
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă...
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Prosport.ro
Prezentatoarea TV, postare despre o plajă de nudiști: „Bine te-am găsit, Amsterdam”
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta pe șezlong fără să plătești pentru el
Adevarul
Secretul pe care mulți turiști îl află abia în Grecia: cum poți sta...
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
Digi24
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză...
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește pe turiști
Mediafax
Nu intri în piscină dacă porți șort de baie. Regula care îi uimește...
Parteneri
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea care i-a surprins pe toți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată astăzi Dana Nicolaescu, la 13 ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu. Transformarea...
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
Prosport.ro
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
Click.ro
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține...
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Digi 24
Ce spune Călin Georgescu despre ideea adoptării monedei euro, după anunțul lui Nicușor Dan
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
Digi24
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai...
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
Promotor.ro
Prima Tesla Model S Signature din România a fost livrată! Cine este proprietarul?
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El către ea: – Ce îți place să ți se facă?
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
go4it.ro
iPhone 18 Pro și Pro Max: noi detalii și disponibilitate
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
Descopera.ro
Studenta care a sfidat regimul lui Hitler și a plătit cu viața
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Go4Games
World of Warships Legends sărbătorește 7 ani de existență cu activități festive și recompense
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi aflat la putere în actuala criză energetică: ”Nu voi fura și nu voi trăda”
Gandul.ro
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea Gândul. Ce ar fi făcut dacă s-ar fi...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Cât costă un abonament pentru șezlong în vara lui 2026 și ce valabilitate are, de fapt
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
Cât a plătit o turistă pentru o cafea și o prăjitură în stațiunea Sozopol din Bulgaria
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu ...
Un dublu campion s-a însurat pentru a treia oară, la 61 de ani! Aleasa inimii lui e mai tânără cu 19 ani decât el
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii ...
De la ce ar fi pornit incendiul care a mistuit „Palatul Vrăjitoarelor”. Cum au încercat copiii Vanessei să stingă focul
Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei
Ce amendă primesc românii care ignoră restricțiile privind consumul de apă în timpul secetei
Vezi toate știrile