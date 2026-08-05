Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat că în luna august, alocațiile și indemnizațiile vor fi virate mai devreme. Motivul pentru care au luat această hotărâre este că ziua în care se primeau banii în mod obișnuit pică într-o zi nelucrătoare. Pe de altă parte, persoanele cu dizabilități vor beneficia de suma acordată în altă dată.

În fiecare lună, beneficiarii alocațiilor, indemnizațiilor, dar și persoanele cu dizabilități așteaptă cu nerăbdare ziua în care vor primi banii. Cu toate acestea, Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială vine cu un anunț important.

În luna august, sumele vor ajunge la români în alte date, față de cea obișnuită. Așadar, plata drepturilor aferente lunii iulie se va face în avans și asta pentru că ziua în care beneficiarii trebuiau să primească banii este zi nelucrătoare.

Când primesc persoanele cu dizabilități banii de la stat în luna august

În România, aproximativ 930.000 de persoane cu dizabilități primesc lunar bani de la stat. Luna august vine cu modificări și pentru ei, conform Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială. Astfel, banii vor fi virați începând cu data de 14 august.

De asemenea, alte beneficii sociale, precum alocația lunară pentru hrană pentru persoanele cu HIV/SIDA, alocația de plasament, indemnizația lunară de hrană pentru persoanele cu TBC și venitul minim de incluziune, vor fi virate începând cu data de 20 august.

Alocațiile și indemnizațiile vor fi virate mai devreme

Pe de altă parte, alocațiile și indemnizațiile vor ajunge la beneficiari mai devreme în luna august. Oficialii au luat această decizie pentru că data obișnuită de plată este 8 august, însă pică într-o zi considerată nelucrătoare. Tocmai din acest motiv, vineri, 7 august, banii vor fi virați în conturile bancare ale beneficiarilor, care au optat pentru această opțiune de plată. Cei care primesc prin poștă ajutorul financiar lunar, trebuie să știe că distribuirea banilor se va face începând de luni, 10 august.

La nivel național, există peste 3,3 milioane de beneficiari care primesc alocația pentru copil. Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă la 146.000 de părinți sau reprezentanți legali. Totodată, stimulentul de inserție ajunge la peste 69.000 de părinți care au revenit la muncă înainte de finalizarea concediului de creștere a copilului.

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