De ce Dana Rogoz și familia ei nu călătoresc cu avionul. Motivul pentru care preferă drumurile lungi cu trenul

Dana Rogoz traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Actrița și familia ei au plecat într-o vacanță de vis, însă nu într-una obișnuită. Aceștia au îndrăznit să facă turul mai multor țări nu cu avionul, ci cu trenul.

Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute și apreciate actrițe din țara noastră. Are o familie frumoasă, iar acum trăiește o aventură fantastică. Alături de soțul ei și cei doi copii, vedeta a plecat în vacanță în diferite țări cu trenul. Aceasta împărtășește totul cu urmăritorii săi, iar de curând a explicat că a ajuns în Marea Britanie și a vorbit despre experiența avută.

De ce nu călătorește Dana Rogoz cu avionul

Actrița ține un jurnal de călătorie în mediul online. Ea povestește despre experiențele prin care au trecut, dar și despre alegerea pe care a făcut-o de a nu merge în vacanță cu avionul. Aflată în Marea Britanie, a precizat că a fost nevoită să schimbe trei trenuri de la Londra până la Edinburgh, însă totul a fost o aventură. Mai mult decât atât, a recunoscut că decizia a fost luată de comun acord de către toți membrii familiei.

O vacanță cu trenurile sigur nu e pentru toată lumea. Sunt oameni care nu se pot odihni bine pe tren, care caută să ajungă cât mai repede într-un loc, care nu vor să piardă timpul pe drum… Nouă ni se pare că, dimpotrivă, călătorind în felul acesta, câștigăm timp pentru noi. Dacă voiam să ajungem mai repede în Sicilia sau în Scoția, clar am fi ales avionul. Dar nouă ne place atât de mult să călătorim cu trenul, încât în loc să alegem unul direct între Londra și Edinburgh, care ar fi fost mai rapid, noi am ales să călătorim cu 3 trenuri diferite. Această opțiune a fost votată în unanimitate în familie: London-Leeds cu tren LNER, apoi Leeds-Carlisle via Settle cu tren Northern și Carlisle-Edinburgh cu tren TransPennine Express. Un drum mai lung, dar mai frumos și mai aventuros. Asta e varianta care ni se potrivește nouă, a explicat Dana Rogoz.

De asemenea, ea a vorbit și despre activitățile care îi ajută pe copii să rămână ocupați. Dana Rogoz spune că admiră priveliștea, se joacă împreună și povestesc până vine ora de somn.

Și niciodată până acum nu am auzit pe vreunul dintre noi spunând: «Offf… cât mai durează drumul ăsta?». Dimpotrivă! Am auzit: «Offf… e ultimul tren de noapte?», «Offf… deja am ajuns?»… «Offf… promiți că vom mai face traseul ăsta?». Păi știți câte avem noi de făcut în timp ce călătorim cu trenurile?! Și să stăm la povești, și să ne bucurăm de priveliște, și să dormim, și să ne jucăm boardgame-uri sau cu alte jucării, și să mâncăm cumpărăturile noastre sau direct la vagonul restaurant, și să citim, și să desenăm, și să facem teme, și să completăm jurnalul de călătorie, în care adunăm ștampile de la controlori, și să ne plimbăm de la un capăt la altul al trenului – chiar și de 3 ori, și să ne drăgălim, și pur și simplu să ne simțim recunoscători că putem avea această experiență împreună, a mai adăugat actrița.

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