Cabral, distracție cu limită în LOFT! Vedeta de la Pro TV, magnet pentru domnișoare, dar „iubi” apare la fix și îl pune la punct

Divorțul lui Cabral de Andreea Ibacka după 15 ani de căsătorie și 18 ani de relație a însemnat schimbări profunde pentru ambii parteneri. În timp ce Andreea Ibacka a continuat să fie discretă și elegantă, Cabral și-a dat frâu liber tuturor pornirilor masculine și a devenit rapid un „party animal” asumat, cu flirturi de club și o iubită mult mai tânără. CANCAN.RO are imagini de la o noapte obișnuită pentru Cabral, cu multe domnișoare în Loft, cu shoturi. Iubi e pe fază, apare și ea!

Îmbrăcat cu un maiou alb de zici că e Will Smith în Bad Boys sau Michael J. Fox în Miami Vice, Cabral e centrul atenției în grupulețul său din Loft. În jurul său efectiv roiesc femeile, dar și câțiva amici care îl salută și îl îmbrățișează. Cabral e cool, poartă ochelari de vedere cu lentile heliomate să nu-l orbească artificiile din club. Are o șapcă pe cap și un zâmbet luminos atunci când vede câte un cunoscut. În rest, e cool.

Până la urmă domnișoarele din jurul său reușesc să-i atragă atenția, deși e greu, de la înălțimea sa Cabral trebuie să facă eforturi să scaneze spațiul din jurul său. Se comandă shoturi, se execută impecabil, Cabral le-a făcut fetelor pofta, dar ele nici vorbă să-l lase în pace. E de remarcat că totuși Cabral e civilizat, nu exclude contactele. Până la urmă e onoarea lui de bărbat în joc. S-a declarat liber de contract, trebuie să accepte și propunerile de „colaborare”.

În cele din urmă Cabral se salvează în brațele lui „iubi”. De, nu mai e bărbatul cu „greutate” de odinioară, trebuie să se bazeze și pe altcineva pentru munca de protecție și pază. Apariția noii sale iubite le pune cu botul pe labe pe domnișoare, care se retrag și îi lasă pe cei doi îndrăgostiți să se bucure de noaptea de vară.

Chiar dacă e foarte activ pe scena de going-out după divorț, Cabral nu își neglijează obligațiile de tată. Fosta soție, Andreea, este însă manager de proiect aici, ea este cea care a mers cu copiii la mare în vara aceasta. Era evident că divorțul a afectat-o, uneori părea abătută, iar gașca de prieteni încerca să o încurajeze și să o mai înveselească. Imagini cu Andreea Ibacka la plajă cu copiii găsiți AICI.

Nu e exclus nici ca fosta soție a lui Cabral să fie afectată și de comportamentul său imediat de după divorț. Acesta a fost văzut de CANCAN.RO efectiv făcând un casting de potențiale iubite în Loft, după care s-a decis pe una dintre ele, pe care a și dus-o în camera lui de hotel, imaginile incendiare fiind disponibile AICI.

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