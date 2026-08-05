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BANC | „Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?”

De: Irina Vlad 05/08/2026 | 20:00
BANC | Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?
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CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Un individ intră în cabinetul psihiatrului în patru labe. Discuția dintre medic și acest om te va face să râzi cu gura până la urechi!

Un individ intră în cabinetul psihiatrului în patru labe:

– Ei, ce avem noi aici? Tu ești un cățeluș cuminte?

Individul se retrage târâș spre un colț al cabinetului, uitându-se curios spre medic:

– A…. poate ești un pisoi alintat?

Individul se retrage spre ușă…

– Aha! Tu ești un iepuraș drăgălașșșșș….

– Domnule doctor, dacă nu încetați nu vă mai pun cablul de internet!

Alte bancuri amuzante

Un nebun se plimba prin curtea spitalului cu o sfoară de care era legat un CD.
– Ce faci cu sfoara aia? întreabă doctorul.
La care nebunul, şmecher:
– Trag muzică!

Un nebun scria o scrisoare către părinţii lui, în care zicea:

– Mama şi tata, mă simt bine aici.
– Avem piscina… ne dă voie să ne aruncăm în ea de la etajul 3.
– Şi directorul a zis că dacă o să fim şi mai cuminţi o să ne toarne şi apă în ea!

Într-o zi, un doctor din casa de nebuni desenează pe perete o uşă şi le spune nebunilor:

– Cine reuşeşte să deschidă această uşă este liber să plece în lume şi să-şi refacă viaţa!
Toţi nebunii sar la uşă numai unul stă deoparte.
Doctorul îl întreabă:
– Dar tu de ce nu vrei să scapi?
La care nebunu’:
– Sssssst! Cheia e la mine!

Era o cameră la spitalul de nebuni în care toţi nebunii se făceau că ei conduc, numai unul stătea pe scaun

Directorul îl dă afară zicând că s-a vindecat.
Cum îl scoate afară şi el începe să conducă.
– Păi ce faci, mă ?
– Păi cum voiai să întorc tirul acolo?

Într-un spital de nebuni doctorul intră în prima sală şi îi vede pe pacienţi cum stau atârnaţi pe pereţi

– Ma’, da’ voi ce faceţi de staţi atârnaţi de pereţi?
– Păi, noi suntem frunze în pomi!
Enervat, doctorul urlă la ei:
– Mai, proştilor, e toamnă! Frunzele au căzut!…
Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.
În al doilea salon, aceeaşi problemă…
– Măi! E toamnă şi toate frunzele au căzut!
Toti nebunii s-au dat jos de pe pereţi.
În al treilea salon :
– Măi şi voi staţi atârnaţi de pereti? Nu ştiţi că e toamna şi frunzele au căzut?
– Eeeeeeee, fraiere!… Nu vezi că noi suntem conifere?!?…

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