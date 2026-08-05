Cum au apărut doi turiști pe Platoul Bucegi. Imaginile publicate de Salvamont Prahova au revoltat românii

Doi turiști au reușit să devină vedetele internetului după ce au fost surprinși într-o ipostază care i-a făcut pe mulți să creadă că este o glumă. Cei doi au decis să urce pe traseele din Masivul Bucegi având… trotinetele după ei. Imaginile au fost publicate de Salvamont Prahova și au devenit imediat virale, iar comentariile nu au întârziat să apară.

În filmare se vede cum tinerii, încărcați cu rucsacuri voluminoase, înaintează cu greu pe potecile pietroase, împingând trotinetele printr-o zonă alpină unde astfel de mijloace de deplasare nu au ce căuta. Peisajul spectaculos a fost eclipsat rapid de gestul lor, care a împărțit internetul între glume și critici dure.

Doi turiști au urcat cu trotinetele în Bucegi

Internauții au taxat imediat situația, iar secțiunea de comentarii s-a umplut de ironii.

„Păi nu toată lumea spune că pe Platoul Bucegi mergi ca pe bulevard?”, a comentat un utilizator.

Altcineva a mers și mai departe cu gluma și a făcut referire la unul dintre cele mai dificile trasee din masiv.

„Pe Jepii Mici le-au încercat?!?”, a scris un alt internaut.

Nu toți au tratat însă imaginile cu umor. Mulți au atras atenția că astfel de gesturi pot avea urmări grave și că, în cazul unui accident, salvatorii montani sunt cei care trebuie să intervină în condiții extrem de dificile.

„Au înnebunit!!! Pentru inconștienți ca aceștia, alții își riscă viața!”, a fost unul dintre mesajele care a strâns numeroase aprecieri.

Avertismentul salvamontiștilor

Imaginile readuc în discuție un subiect despre care salvamontiștii avertizează de fiecare dată: muntele nu este un loc pentru improvizații. Chiar dacă Platoul Bucegi poate fi accesat relativ ușor cu telecabina sau gondola, zona rămâne una alpină, unde vremea se schimbă rapid, iar terenul accidentat poate deveni periculos în doar câteva minute.

Salvamontiștii recomandă turiștilor să pornească pe trasee doar cu echipament adecvat, încălțăminte cu aderență și bagaj minim, adaptat drumeției. Transportarea unor obiecte grele sau nepotrivite, precum trotinetele, poate afecta echilibrul, poate duce la epuizare și crește semnificativ riscul producerii unor accidente.

De asemenea, înainte de orice excursie pe munte, salvatorii montani recomandă verificarea prognozei meteo și alegerea unui traseu potrivit nivelului de pregătire. În caz contrar, o aventură care pare amuzantă la început se poate transforma rapid într-o intervenție de urgență.

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