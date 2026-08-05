Andreea Popescu s-a externat din spital. Primele declarații despre intervenția suferită

După câteva zile de absență în mediul online, Andreea Popescu a revenit cu informații despre starea sa de sănătate. Creatoarea de conținut a fost internată în spital și se află în prezent în proces de recuperare după o intervenție estetică.

Se poate spune că Andreea Popescu este genul de creator de conținut care își informează comunitatea atât despre cele mai mici schimbări din viața sa, cât și despre cele majore. De data aceasta, însă, a preferat să se retragă din mediul online pentru a-și concentra atenția asupra propriilor nevoi.

Andreea Popescu: „Ieri m-am externat din spital”

După ce a fost dată „absentă nemotivat” de pe rețelele de socializare, Andreea Popescu s-a simțit datoare să le ofere o explicație urmăritorilor. Fără a intra în prea multe detalii, ea le-a dezvăluit că a fost internată pentru o intervenție chirurgicală estetică, iar acum se află în plin proces de recuperare.

„Sunt de câteva zile absentă pentru că ieri m-am externat din spital, după ce mi-am făcut câteva ajustări. Ca de fiecare dată aleg să fiu asumată și transparentă cu comunitatea mea, chiar și atunci când poate mi-aș dori ca anumite lucruri să rămână doar pentru mine. În același timp, simt că este important să fiu sinceră cu voi. Voi reveni imediat ce mă voi simți mai bine și am să vă povestesc tot”, a fost mesajul Andreei Popescu de pe Instagram.

Andreea Popescu a slăbit 14 kilograme

Ultimul an din viața Andreei Popescu se poate rezuma la un singur cuvânt: transfoamare. Atât din punct de vedere profesional, cât și personal, creatoarea de conținut a simțit din plin cum viața i se schimbă la 180 de grade. Coincidență sau nu, divorțul de Rareș Cojoc a venit la pachet cu -14 kilograme pentru Andreea Popescu. Noua siluetă a fost etalată recent, la o piscină din București, apariție care i-a lăsat pe fani cu gura căscată… la propriu – vezi AICI imagini cu Andreea Popescu de la piscină.

Andreea Popescu și-a afișat noua siluetă la plajă. Vedeta a dat jos 14 kilograme

Cum a reacționat Andreea Popescu, după ce Rareș Cojoc și-a oficializat relația. Dansatorul și iubita lui se află în vacanță