Când se vor reduce accizele la carburanți în luna august. Cât costă un litru de motorină sau benzină acum

Prețurile carburanților au ajuns la un nivel record. În această perioadă, benzina se vinde în țara noastră cu 10 lei pe litru. Cu toate acestea, oficialii anunță ieftiniri pe acest plan, însă românii mai au de așteptat până când vor putea face un plin cu mai puțini bani.

Ministerul de Finanțe face calculul pentru a stabili cu cât va reduce accizele la carburanți. În acest moment, motorina a ajuns la aproape 11 lei pe litru, iar benzina se vinde cu 10 lei pe litru, un preț record, dacă facem o comparație cu anii precedenți. Astfel, pentru un plin de zece litri de motorină standard, românii trebuie să scoată din buzunar nici mai mult, nici mai puțin de 108 lei.

Când se vor reduce accizele la carburanți în luna august

Mii de șoferi se plâng de costul uriaș al carburanților în România. Tocmai din acest motiv, Ministerul de Finanțe încearcă să găsească o variantă potrivită pentru a reduce accizele. Cel mai probabil, oficialii vor lua o decizie cu privire la ieftinirea carburanților la mijlocul lunii, mai exact pe 16 august, ceea ce înseamnă că românii mai au de așteptat câteva săptămâni până când vor resimți efectele reducerii.

În această perioadă, prețul pentru motorina standard este de aproape 11 lei pe litru, iar pentru un litru de benzină standard, șoferii scot din buzunar aproximativ 10 lei. Astfel, pentru un plin de zece litri, costul final este în jur de 108 lei. Totuși, cei care au alimentat mai mult, au ajuns la costuri colosale.

Vreo 500 de lei. Da, este foarte mare diferență, a răspuns un șofer întrebat cât a plătit pentru plinul la mașină.

Cu cât va reduce Ministerul de Finanțe acciza la carburanți

În urma unei analize atente, Ministrul de Finanțe va decide cu cât va reduce acciza la carburanți. Aceasta ar fi între 5 și 25% mai puțin, începând cu 16 august. Reprezentanții Ministerului Energiei, Consiliului Concurenței, ANPC-ului și ANAF-ului au avut miercuri, 5 august, o ședință importantă pentru a face un plan de reducere. De asemenea, Consiliul Concurenței va analiza piața carburanților, în contextul scumpirilor tot mai dese.

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