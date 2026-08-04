Unde găsești cea mai ieftină benzină din lume. Litrul costă numai 10 bani

Prețul carburanților în România este destul de mare dacă facem o comparație cu alte state. La nivel global, diferențele sunt semnificative, chiar dacă petrolul brut este tranzacționat pe bursele internaționale la valori similare. Media pentru un litru de benzină standard este în jur de 1,5 dolari pe litru.

Un studiu publicat recent arată cât de mari sunt diferențele de preț între state. Decalajul scoate la suprafață impactul politicilor fiscale, al subvențiilor și al contextului economic din fiecare țară.

În acest moment, Libia se află pe primul loc în clasamentul mondial al celor mai mici prețuri la benzină. La polul opus, Hong Kong se poziționează pe ultimul loc, șoferii fiind nevoiți să plătească cel mai mult pentru carburanți.

Țara în care benzina costă doar 10 bani litrul

O analiză realizată pe baza celor mai recente date publicate de Global Petrol Prices arată că Libia se află pe primul loc în clasamentul mondial al celor mai mici costuri pentru carburanți, cu aproximativ 0,023 dolari pe litru, adică doar 0,10-0,11 lei. Astfel, un șofer libian trebuie să scoată din buzunar pentru un plin de 50 de litri nici mai mult, nici mai puțin de 7 lei.

Pe locul doi în clasament se află Iranul, acolo unde un litru de benzină costă în jur de 0,029 dolari, adică 0,13 lei. Venezuela ocupă poziția trei, cu un tarif de aproximativ 0,035 dolari pe litru. De asemenea, printre statele în care carburanții au un preț accesibil se numără și Angola (aprox. 0,32 dolari/litru), Kuweit (0,34 dolari/litru) și Algeria (0,35 dolari/litru).

Dacă facem o comparație, România se situează în partea superioară a clasamentului și asta pentru că tariful mediu este de 2,01 dolari pe litru, în jur de 9,21 lei. În plus, piața locală depășește media mondială de 1,50 dolari.

Cele mai ridicate costuri pentru carburanți

Pe de altă parte, Hong Kong se află în topul celor mai scumpe teritorii atunci când vine vorba de costurile pentru carburanți. Șoferii care vor să pună un litru de benzină trebuie să plătească în jur de 3,71 de dolari, adică peste 17 lei. După Hong Kong se poziționează Islanda, acolo unde prețul unui litru de benzină depășește 2,39 de dolari, iar în Danemarca și Olanda tariful mediu se situează între 2,21 și 2,25 dolari pe litru.

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