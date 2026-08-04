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Pepe, primele declarații după ce și-a prezentat noul câine pe Instagram! CANCAN are acum patru lăbuțe și colți: „Am căutat un nume puternic, unic!”

De: Carmen Gone 04/08/2026 | 18:40
Pepe, primele declarații după ce și-a prezentat noul câine pe Instagram! CANCAN are acum patru lăbuțe și colți: „Am căutat un nume puternic, unic!”
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Pepe a adus un nou patruped în familie și, când a venit momentul să-i aleagă numele, inspirația l-a dus cu gândul direct la… CANCAN. Artistul și-a prezentat câinele pe Instagram, iar alegerea ne-a stârnit imediat curiozitatea. Așa că l-am întrebat chiar pe el cum a ajuns la această variantă. Explicația lui Pepe a fost simplă! Noul paznic al curții avea nevoie de un nume cu rezonanță, numai bun să le taie elanul eventualilor hoți. Rămâne de văzut dacă aceștia se sperie de lătrat sau de faptul că îi așteaptă… CANCAN-ul la poartă!

Pepe nu duce lipsă de simț al umorului, iar cea mai recentă postare a sa ne-a atras imediat atenția. Artistul și-a prezentat noul cățel pe Instagram, alături de mesajul: „El este CANCAN al meu”. Totul a pornit dintr-o glumă făcută împreună cu cei mici, însă numele le-a plăcut atât de mult, încât, într-un final au decis că asta este cea mai bună variantă. În plus, Pepe este convins că un „CANCAN” în curte ar trebui să le taie elanul musafirilor nepoftiți.

Cancan, noul patruped al lui Pepe/ sursa: social media
Cancan, noul patruped al lui Pepe/ sursa: social media

Pepe: „Am căutat un nume puternic”

Am căutat un nume puternic, un nume gălăgios, unic, scandalos. Mi se pare interesant. Când ai un Cancan în curte, mi se pare că nu intră nimeni. Zi-mi tu un hoț care nu se sperie când apare Cancan în curte. L-am pus la caterincă, în principiu, cu copiii și am zis că dacă vor ei, așa să rămână., a dezvăluit Pepe pentru CANCAN.RO

Iar când l-am întrebat direct dacă s-a gândit la CANCAN.RO atunci când și-a botezat câinele, Pepe nu s-a ferit să recunoască.

Ei.. m-am gândit. Vă dați seama că de acolo am pornit. Nu sună bine? E Cancan în curte, nu intra. Aoleo, ne mănâncă Cancan. Eu sunt mai curajos și mi s-a părut interesant. Nu poți să pui Rex la orice câine., a spus artistul.

Dincolo de glumă, noul membru al familiei are și o poveste aparte. Cățeleul este fiul lui Diego, celălalt patruped care face parte din familia lui Pepe, iar decizia de a-l păstra pe Cancan a venit în urma pierderii primului câinte pe care l-a avut.

Este fiul cățelului meu, al lui Diego. Tatăl lui Diego a murit și tot timpul am avut doi câini în curte. Și am zis să îl păstrăm. Cane Corso este o rasă care îmi place foarte mult. Cancan este un nume unic, puternic, gălăgios, cu rezonanță. a mai mărturisit cântărețul.

Dacă pentru câine alegerea numelui a avut legătură cu CANCAN.RO, Pepe are și un alt animal de companie al cărui nume are o explicație cel puțin la fel de savuroasă. Artistul are un motan pe nume BMW. Motivul? Felina a fost găsită chiar în țeava de eșapament a unui BMW.

Mai am un pisic pe care îl cheamă BMW, pentru că l-am găsit în țeava de eșapament de la BMW, ne-a mai spus Pepe.”

Pepe se bucură de o familie frumoasă alături de Yasmine Pascu, care i-a dăruit un băiețel. Din relația anterioră cu Raluca Patramă, artistul mai are două fiice, pe Rosa și Maria.

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