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Flăcărica revine după aproape 20 de ani! Cum apare Carmen Tănase într-o imagine spectaculoasă

De: Denisa Crăciun 04/08/2026 | 19:09
Flăcărica revine după aproape 20 de ani! Cum apare Carmen Tănase într-o imagine spectaculoasă
Flăcărica revine după 20 de ani
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Carmen Tănase i-a dat viață personajului Flăcărica, din telenovela Inimă de Țigan. După 20 de ani de la încheierea filmărilor, fanii încă o apreciază pentru rolul ei, strigând-o și acum pe numele care a consacrat-o. Tocmai din acest motiv, actrița a venit cu o surpriză uriașă în mediul online, acolo unde a postat o imagine spectaculoasă.

Carmen Tănase este una dintre cele mai iubite actrițe din țara noastră. Ea a jucat în diverse filme, seriale sau piese de teatru, însă personajul care a rămas în amintirea tuturor este Flacăra Potcovaru, din Inimă de Țigan.

Aceasta și-a surprins urmăritorii în urmă cu ceva timp cu o imagine neașteptată, realizată cu ajutorul inteligenței artificiale. Nostalgia i-a cuprins pe mulți, astfel că numeroase comentarii au scos la suprafață dorința telespectatorilor de a continua producția inedită. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Flăcărica revine după apropape 20 de ani!

Actrița a postat pe rețelele de socializare o imagine creată cu ajutorul inteligenței artificiale, în care apare alături de Flacăra Potcovaru, personajul care i-a adus cele mai multe aprecieri. Alături de fotografie, Carmen Tănase a lăsat și o descriere în stilul său caracteristic, cu mult umor.

Eu și soră-mea!, a scris Carmen Tănase, în mediul online.

Fotografia a stârnit numeroase reacții, în special nostalgie, astfel că mulți internauți care au văzut-o și-au exprimat în comentarii dorința ca telenovela românească să continue.

„Vrem «Inimă de țigan 2» în 2027.”/ „Respect pentru toată munca dumneavoastră, mi-ați făcut copilăria mai frumoasă.”/„Sunteți actrița și omul meu preferat!”/„O actriță de o rară frumusețe, atât interioară, cât și exterioară.”/„Copilărie frumoasă am avut.”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Flăcărica revine după 20 de ani/ sursa foto: social media
Flăcărica revine după 20 de ani/ sursa foto: social media

Ce spune Carmen Tănase despre personajul Flăcărica

În urma succesului incredibil, Carmen Tănase a vorbit despre rolul care a consacrat-o. Aceasta a explicat că i-a adus popularitate și că mereu oamenii o strigă pe numele Flăcărica. De asemenea, a spus că va avea mereu un loc special în sufletul ei.

Mie mi-a rămas și o să-mi rămână mereu în suflet rolul Flacăra. Patru ani l-am jucat și mă va urmări până la moarte. Deși am făcut roluri diverse și frumoase pe care le iubesc, Flacăra se detașează, este un personaj care m-a marcat și mă marchează în continuare. Mi-a adus daruri și beneficii, popularitate, era o bucurie la filmări, inventam lucruri, a spus Carmen Tănase într-un interviu.

Totodată, a precizat că nu o deranjează atunci când oamenii i se adresează în acest mod.

Rolul acesta m-a vindecat psihic, sub masca personajului făceam ce vroiam eu, în orele de filmări mă purtam exact cum doream. Și azi, pe stradă, oamenii confundă omul cu personajul și sunt destule situații în care acționez cu mai multă voință apelând la Flacăra, a mai adăugat actrița.

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