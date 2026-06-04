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Adriana Trandafir a boicotat promovarea filmului! Momente tensionate în culisele producției „Mă mut la mama”

De: Andrei Iovan 04/06/2026 | 15:30
Adriana Trandafir a boicotat promovarea filmului! Momente tensionate în culisele producției „Mă mut la mama”
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Lansat în luna mai și prezentat drept una dintre cele mai interesante comedii românești ale anului, filmul „Mă mut la mama” a pornit la drum cu așteptări mari, o distribuție impresionantă și o caravană de promovare care a traversat mai multe orașe din țară. Cu toate acestea, noi am aflat că în culisele producției, lucrurile fierb la foc mic și au apărut nemulțumiri care au fost verbalizate de una dintre cele mai îndrăgite actrițe. Este vorba despre Adriana Trandafir, care, potrivit surselor CANCAN.RO,  a refuzat să participe la lansarea filmului, dar și la evenimentele de promovare. Avem detalii de senzație! 

Potrivit informațiilor obținute, marea absentă a promovării a fost chiar Adriana Trandafir, nume important al distribuției și unul dintre actorii care apar pe afișul producției. Se pare că actrița nu ar fi participat la niciunul dintre evenimentele organizate în cadrul caravanei naționale și nici la lansarea oficială a filmului, alegând să stea departe de întreaga campanie de promovare.

În schimb, publicul i-a putut întâlni pe Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu și Bianca Purcărea, care au fost prezenți la întâlnirile cu spectatorii și la evenimentele dedicate promovării comediei.

Adriana Trandafir s-a supărat din cauza colegei de breaslă

Motivul supărării celebrei actrițe ar fi fost chiar colega ei de breaslă, Maia Morgenstern. Sursele noastre spun că motivul supărării ar avea legătură cu o decizie artistică luată de regizorii George Buzoianu și Gelu Colceag. Mai exact, aceștia au insistat ca în distribuția filmului să fie inclusă și Maia Morgenstern, considerând că prezența sa aduce un plus de valoare proiectului și contribuie la atractivitatea producției pentru publicul larg. Aparent, această decizie nu ar fi fost privită cu entuziasm de Adriana Trandafir, mai ales în contextul în care rolul interpretat de Maia Morgenstern este considerat de mulți drept unul ofertant din film. În plus, în industrie, Maia Morgenstern reprezintă un nume cu o forță comercială uriașă, fiind una dintre cele mai respectate și mai cunoscute actrițe din România. Iar Adriana Trandafir ar fi fost deranjată de faptul că atenția publicului și a presei s-a îndreptat în mare măsură către Maia Morgenstern înca din perioada promovării filmului.

Adriana Trandafir s-a supărat din cauza Maiei Morgenstern.

Distribuția reunește unele dintre cele mai cunoscute nume ale scenei românești: Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas Petrescu, Carmen Tănase, Maia Morgenstern, Adrian Păduraru, Paula Chirilă, Doina Teodoru, Ana Odagiu, Ioana Ancea, Bianca Purcărea, Ionuț Ciocea, Tudorel Filimon, Răzvan Oprea și Serghei Mizil. Filmul este regizat de George Buzoianu și Gelu Colceag, după un scenariu semnat de Andreas Petrescu, iar producătorii speră ca noua comedie să repete succesul pe care l-au avut spectacolele de teatru care au stat la baza proiectului. Scenariul este inspirat din piesele de teatru de mare succes „Mă mut la mama”, „Mă mut la tata” și „Mă mut sau nu mă mut”, scrise de Andreas Petrescu, producții care au fost jucate cu succes în întreaga țară și care și-au construit deja un public fidel.

Rămâne de văzut dacă zvonurile privind nemulțumirea Adrianei Trandafir vor fi confirmate sau infirmate. Cert este că absența Adrianei Trandafir nu a rămas neobservată.

Contact de CANCAN.RO, Gabriel Fătu, producătorul general al filmului a declarat:

“Da, așa este, nu a fost la premieră, dar de ce nu o întrebați pe ea? Nu sunt purtătorul ei de cuvânt.”

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