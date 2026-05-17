Experiența bizară trăită de marea actriță în India. Gestul pe care l-a făcut la o nuntă fără să își dea seama de gafa uriașă

Adriana Trandafir și Maria Speranța au o relație specială mamă-fiica, legătură care s-a văzut și în Asia Express. Cu toate că cele două au trăit cele mai nebune experiențe pe „Drumul Împăraților” și au cunoscut mai bine cultura din țările asiatice, celebra actriță a dezvăluit o întâmplare neașteptată pe care a trăit-o în India, în afara competiției. Actrița era pe punctul de a ajunge îmbrăcată în nuanțe de doliu la o nuntă. Cum s-a întâmplat totul, dar și alte detalii din viața lor, au povestit Adriana Trandafir și Maria Speranța. Mai mult, interviul exclusiv pe care cele două l-au oferit pentru CANCAN.RO a atins și puncte mai sensibile, iar actrița ne-a mărturisit cum a învățat să supraviețuiască și să o ia de la capăt cu ajutorul fiicei sale, lecții de viață care i-au redefinit parcursul.

Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța, au fost împreună la un eveniment, acolo unde au atras toate privirile. Cele două se potrivesc de minune și se completează reciproc, iar faptul că s-au asortat perfect fără să se vorbească înainte este dovada clară că există o chimie puternică și o legătură mai presus de orice. Sincere și deschise, cele două au vorbit despre lecțiile importante pe care le-au învățat una de la alta, dar și despre noul membru al familiei care le-a schimbat complet viața și care le va „plăti” vacanța din Valencia.

Experiența bizară trăită de Adriana Trandafir în India: „Lumea era șocată”

CANCAN.RO: Mă uitam la voi că v-ați asortat și se spune că dacă porți negru, îți plac persoanele cu care te întâlnești pentru că negru atrage, albul respinge energia?

Adriana Trandafir: Am avut o experiență foarte ciudată în India. Cineva m-a rugat să-i aduc un sari alb. Eu tot căutam alb pentru o nuntă. Lumea era șocată că eu voiam alb pentru nuntă: Cum să cauți alb că albul este culoare de doliu în India. Ar fi trebuit să porți roșu la nuntă, nu alb.

Maria Speranța: Nici eu nu știam de teroria asta, e prima dată când am auzit povestea asta. Noi ne-am îmbrăcat amândouă în negru fără să ne vorbim înainte, am ajuns în față, ne-am uitat una la alta și ne-am dat seama că suntem îmbrăcate la fel fără să vorbim.

CANCAN.RO: Ce înseamnă chimia dintre voi care s-a văzut pe parcursul timpului. Puteți să îmi spuneți ce ați învățat una de la cealaltă?

Maria Speranța: Eu am învățat de la mama să am răbdare, iubire pentru oameni și pentru frumos, etică, rigurozitate și că orice zi pe care o începem trebuie să o începem cu un zâmbet și să amintim lucrurile frumoase pe care le avem.

Adriana Trandafir: Eu ce să mai zic? Eu am învățat să supraviețuiesc, am învățat să o iau de la capăt, am învățat că viața nu are roată de rezervă și am învățat că dacă un om nu te iubește așa cum vrei tu, asta nu înseamnă că nu te iubește cu adevărat. Sunt fericită că suntem împreună și mă uit la ea că de 26 de ani mă iubește și mă strigă atât de frumos: Mami.

Cum s-a schimbat viața lor în ultimii ani: „Ne-a făcut fericiți pe toți”

CANCAN.RO: Și fiul dumneavoastră ce face?

Adriana Trandafir: Ștefan, care are acum 35 de ani, m-a făcut bunică și pe ea tuși, avem un nepoțel, David, care ne-a făcut fericiți pe toți.

Maria Speranța: E prima dată când experimentez acest rol și abia aștept să ajungă la vârsta unde pot să-i cumpăr toate mașinile, toate trenulețele, toate roțile, toate ciocanele și jucăriile pe care și le dorească și să ne jucăm împreună.

Adriana Trandafir: Ne învață să redevenim copii, ne învață să iubim necondiționat și ne învață că un zâmbet este mult mai important decât un teanc de bani. Nu există nimic fără familie, bună, rea, ai pe cineva sprijin, ai de la cine să înveți, ai pe umărul cui să plângi, ai pe ușa cui să ieși. Octavian Paller spunea că: „Voi cei care intrați pe ușă și spuneți `Bună seara!` nu știți ce înseamnă să intri pe o ușă tăcând”.

CANCAN.RO: Ce planuri aveți pentru anul acesta și pentru vară dacă v-ați pregătit vacanță?

Adriana Trandafir: O să spunem adevărul că mergem să vedem la Valencia eclipsa, cu toții, cu David, cu toată familia.

CANCAN.RO: Cine a plătit excursia?

Adriana Trandafir: David, normal.

