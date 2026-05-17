Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei

Vara anului 2026 se anunță una neobișnuită pentru România. Meteorologii de la EaseWeather avertizează că această vară ar putea deveni cea mai ploioasă din ultimii ani, iar luna iunie va aduce precipitații aproape zilnice în multe regiuni ale țării.

Cele mai afectate vor fi stațiunile de pe Valea Prahovei și majoritatea localităților din zonele montane, unde ploile și temperaturile mai scăzute vor domina aproape întreaga lună. Specialiștii spun că instabilitatea atmosferică va fi prezentă constant, cu averse frecvente și perioade scurte de soare.

Un exemplu clar este prognoza pentru Brașov, unde estimările meteo arată precipitații în 24 dintre cele 30 de zile ale lunii iunie. Temperaturile vor rămâne moderate, între 18 și 26 de grade Celsius, însă zilele complet senine vor fi extrem de rare.

Cum va fi vremea în timpul verii

Vara anului 2026 ar putea aduce o schimbare surprinzătoare pentru locuitorii din București. Potrivit estimărilor meteorologice actuale, primele temperaturi de 30 de grade Celsius sunt așteptate abia spre sfârșitul lunii iunie, în jurul datei de 25.

Specialiștii spun că această evoluție este diferită față de ultimii ani, când perioadele caniculare începeau încă din luna mai sau chiar de la debutul verii.

Nici luna iulie nu pare să aducă episoade severe de căldură. Prognozele indică maxime cuprinse între 27 și 31 de grade Celsius în Capitală, iar vremea va alterna între zile însorite, furtuni de vară și perioade cu instabilitate atmosferică. Meteorologii estimează că ploile de scurtă durată și norii vor fi prezenți frecvent, contribuind la menținerea unor temperaturi suportabile.

Un aspect important este că, deocamdată, pragul de 35 de grade Celsius, asociat caniculei extreme, nu apare în prognoze. Dacă aceste estimări se confirmă, vara lui 2026 ar putea deveni una dintre cele mai răcoroase și mai blânde din ultimii ani pentru România.

