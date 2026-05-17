BANCUL ZILEI | 635

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Vezi ce răspuns primește un bărbat care încearcă să filtreze cu o femeie pe Facebook. Vei zâde în hohote când vei afla ce reprezintă, de fapt, numărul 635.

– Scuză-mă pentru deranj. Te-am văzut pe Facebook și ești foarte sexy. Aș vrea să te rog, dacă vrei, să îmi dai un număr pentru a putea vorbi mai multe. Mi-aș dori să te cunosc mai bine.

– 635

– ???? Ce este asta?

– Bon de ordine.

Alte bancuri amuzante

Câți bărbați nu au fost sub papucul nevestei?

Sfântu Petru se plictiseşte şi face o adunare cu bărbaţi:

– Mă, băieţi, vreau şi eu să văd câţi bărbaţi nu au fost sub papucul nevestei! Şi vreau să fiţi sinceri! Cei care au fost ţinuti sub papuc, să vină la dreapta mea, ceilalţi să stea la stânga.

La această cerere, toţi bărbaţii trec la dreapta… cu excepţia unuia. Ăsta este lăudat nevoie mare, după care Sfântu Petru întreabă:

– Şi? Cum ai reuşit să te menţii pe calea cea dreaptă?

– Păi aici mi-a zis nevastă-mea să stau.

Vasile bea o bere la bar cu prietenul său Ion

La un moment dat, îşi scoate telefonul şi o sună pe soţia lui, spunându-i pe un ton sec:

– Alo, pregăteşte apa caldă, nu vreau să pierd timpul când vin acasă.

Apoi închide. Prietenul său, cu un ton admirativ, îi spune:

– Eşti un adevărat bărbat, aşa trebuie vorbit cu femeile, cu autoritate.

La care vine răspunsul:

– Dar ce credea ea, că o să spăl vasele cu apă rece!?

Un bărbat vrea să renunţe la viaţa de burlac

Un bărbat vrea să renunțe la viața de burlac, dar nu îşi găseşte aleasa inimii.

Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:

– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.

Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale:

”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.

A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ:

”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”

Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată

BANCUL ZILEI | Dacă atunci când o vezi îți crește pulsul