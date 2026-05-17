Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | 635

BANCUL ZILEI | 635

De: Irina Vlad 17/05/2026 | 12:37
BANCUL ZILEI | 635
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

CANCAN.RO îți aduce și astăzi zâmbetul pe buze. Vezi ce răspuns primește un bărbat care încearcă să filtreze cu o femeie pe Facebook. Vei zâde în hohote când vei afla ce reprezintă, de fapt, numărul 635.

– Scuză-mă pentru deranj. Te-am văzut pe Facebook și ești foarte sexy. Aș vrea să te rog, dacă vrei, să îmi dai un număr pentru a putea vorbi mai multe. Mi-aș dori să te cunosc mai bine.

– 635

– ???? Ce este asta?

– Bon de ordine.

Bancul zilei de duminică

Alte bancuri amuzante

Câți bărbați nu au fost sub papucul nevestei?

Sfântu Petru se plictiseşte şi face o adunare cu bărbaţi:
– Mă, băieţi, vreau şi eu să văd câţi bărbaţi nu au fost sub papucul nevestei! Şi vreau să fiţi sinceri! Cei care au fost ţinuti sub papuc, să vină la dreapta mea, ceilalţi să stea la stânga.
La această cerere, toţi bărbaţii trec la dreapta… cu excepţia unuia. Ăsta este lăudat nevoie mare, după care Sfântu Petru întreabă:
– Şi? Cum ai reuşit să te menţii pe calea cea dreaptă?
– Păi aici mi-a zis nevastă-mea să stau.

Vasile bea o bere la bar cu prietenul său Ion

La un moment dat, îşi scoate telefonul şi o sună pe soţia lui, spunându-i pe un ton sec:
– Alo, pregăteşte apa caldă, nu vreau să pierd timpul când vin acasă.
Apoi închide. Prietenul său, cu un ton admirativ, îi spune:
– Eşti un adevărat bărbat, aşa trebuie vorbit cu femeile, cu autoritate.
La care vine răspunsul:
– Dar ce credea ea, că o să spăl vasele cu apă rece!?

Un bărbat vrea să renunţe la viaţa de burlac

Un bărbat vrea să renunțe la viața de burlac, dar nu îşi găseşte aleasa inimii.
Într-o zi, un prieten îl sfătuieşte:
– Mă, tu eşti în urmă cu tehnologia. În ziua de astăzi îţi găseşti nevastă imediat dacă pui un anunţ pe internet.
Bărbatul, cu o ultimă speranţă, pune un anunţ pe un site de matrimoniale:
”Bărbat săturat de viaţa de burlac, 30 de ani, foarte răbdător şi iubitor. Caut nevastă!”.
A doua zi, observă că a primit sute de răspunsuri la anunţ:
”Te rog frumos, ia-o pe a mea!!!”

Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată

BANCUL ZILEI | Dacă atunci când o vezi îți crește pulsul

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
Bancuri
Bancul sfârșitului de săptămână | Caut doamnă înșelată
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Bancuri
BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius, testat pozitiv pentru hantavirus
Mediafax
Nava morții a ajuns în Canada / Un pasager de pe MV Hondius,...
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV...
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale la clasa I. „Suntem noi căzuți în cap de zgârciți sau...?”
Adevarul
Părinţi revoltaţi, după ce o mamă a spus cât costă serbarea fiicei sale...
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
Digi24
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar 3 puncte României
Mediafax
Eurovision: Val de reacții negative în Moldova după ce juriul a oferit doar...
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport.ro
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
Click.ro
Un român „a furat” visul României de a câștiga Eurovisionul! Bulgaria, triumfătoare cu piesa unui...
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare nucleare spre Coreea de Nord
Digi 24
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în 2024: ar fi transportat reactoare...
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
Digi24
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3....
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul pentru modelul românesc produs în 1989
Promotor.ro
Foto / Un ARO 243 de armată, scos la vânzare pe OLX. Cât cere proprietarul...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
go4it.ro
Un lac uriaș a reapărut brusc la 130 de ani după dispariție
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Descopera.ro
„Cine a înșelat o dată, va înșela mereu”: Un studiu amplu dezvăluie secretele infidelității
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș face la fel!”
Gandul.ro
Vicepremierul „șpagă de supraviețuire” sare în ajutorul vicepremierului „discuții exploratorii”, Oana Gheorghiu: „Și eu aș...
ULTIMA ORĂ
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a ...
Tensiuni uriașe după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision 2026. Ce s-a întâmplat în culise imediat după afișarea voturilor
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României ...
„Rușine!” Ce a scris presa din Republica Moldova, despre cele (doar) 3 puncte acordate României la Eurovision
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” ...
Cei 7 „magnifici” | Cine sunt membrii juriului din Republica Moldova care ne-au „lucrat” azi-noapte la Eurovision
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Ruxandra Luca s-a întors la Antena 1. Prima reacție după scandalul care a pus-o la zid
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Test de perspicacitate | Poți găsi litera G în maximum 5 secunde? Doar 1% reușesc
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să ...
Scandal cu acuzații dure după ce Republica Moldova ne-a dat doar 3 puncte în finala Eurovision: „Să vă fie rușine!”
Vezi toate știrile