BANCUL ZILEI | Unde este zahărul?

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de sâmbătă. Discuția dintre un soț și o soție te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit?

– Unde este zahărul, măi nevastă? – Oh, voi bărbații, nu găsiți nimic! Zahărul este în dulapul de medicamente, în plasa de cadouri, în cutia pe care scrie sare!

Alte bancuri amuzante

După un chef teribil cu bere rece ca gheața

După un chef teribil cu bere rece ca gheața, Costică a răgușit și merge la prietenul lui de pahar, Vasile.

Sună și in ușă apare soția acestuia.

– Vasile e acasă? abia putu șopti Costică.

La fel de misterios, doamna șopteste:

– Nu, intra repede să nu ne vadă careva…

Care este secretul succesului

Fiul unui prosper om de afaceri își intreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

„Cum o să te recunosc”

Pe chat:

– Ne vedem în față la Carrefour, pe la ora 16?

– Ok, dar cum o să te recunosc?

– Sunt nevastă-ta, tâmpitule!

Soțul și soția ideală

– Dragul meu, du-te să vezi meciul ăla, că te așteaptă prietenii!

– Stai puțin, iubito, să termin de șters vesela!

Toate ciupercile sunt periculoase

– Fiule, tine minte, toate ciupercile sunt periculoase..

– Chiar și ghebele?

– Chiar și ghebele fiule.

– Cum așa?

– Păi când culegeam ghebe am întâlnit-o pe mă-ta.

Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt

BANC | După 5 ore de urmărire cu mașina, un polițist reușește să-l oprească pe Bulă