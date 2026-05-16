Nu mai arunca cutiile de pantofi! Ideile ingenioase care te ajută să organizezi casa fără bani mulți

De: Daniel Matei 16/05/2026 | 08:50
Sursa foto: Shutterstock
Cutiile de pantofi ajung de cele mai multe ori direct la gunoi, însă experții în organizare spun că acestea pot fi transformate în unele dintre cele mai utile obiecte din casă.

Potrivit Good Housekeeping și specialiștilor în organizare, o simplă cutie poate deveni soluția perfectă pentru depozitare, organizare sau chiar decor.

Una dintre cele mai populare idei este transformarea cutiilor de pantofi în organizatoare pentru sertare. Acestea sunt ideale pentru depozitarea șosetelor, accesoriilor, produselor de machiaj sau cablurilor, iar capacele pot fi tăiate și folosite drept separatoare.

Cum poți transforma cutiile de pantofi în obiecte utile

Pentru cei care lucrează de acasă, cutiile de pantofi pot fi transformate rapid în organizatoare de birou. Pixurile, agendele, încărcătoarele sau alte obiecte mici pot fi păstrate mult mai ordonat fără să fie nevoie de accesorii scumpe pentru depozitare.

Organizatoare pentru sertare

Cutiile de pantofi sunt perfecte pentru organizarea sertarelor din dormitor, baie sau birou. Pot fi folosite pentru șosete, lenjerie, produse de machiaj, cabluri sau accesorii mici care se pierd ușor prin casă.

Spații de depozitare pentru documente

Decorate cu hârtie colorată sau autocolante, cutiile pot deveni suporturi elegante pentru acte, facturi, reviste sau caiete. În plus, ajută la păstrarea ordinii fără să cheltuiești bani pe organizatoare scumpe.

Organizatoare pentru birou

Dacă lucrezi de acasă, o cutie de pantofi poate fi transformată rapid într-un organizator pentru pixuri, încărcătoare, agende sau alte obiecte mici. Unele persoane folosesc inclusiv capacele drept separatoare pentru sertare.

Cutii pentru amintiri

Mulți oameni folosesc vechile cutii pentru a păstra fotografii, felicitări, bilete de concert sau alte obiecte cu valoare sentimentală. Așa-numitele „memory boxes” au devenit extrem de populare în ultimii ani.

Depozitare pentru jucării și obiecte ale copiilor

Cutiile sunt utile și pentru camerele copiilor. Lego, figurinele, creioanele colorate sau piesele mici pot fi organizate mult mai ușor și rapid.

Proiecte DIY și decorațiuni

Persoanele pasionate de DIY transformă cutiile de pantofi în rafturi improvizate, mini biblioteci, suporturi decorative sau chiar căsuțe pentru păpuși. Cu puțină creativitate, acestea pot avea o mulțime de întrebuințări.

Organizare pentru dulap și dressing

Cutiile pot fi folosite pentru depozitarea eșarfelor, curelelor, accesoriilor de sezon sau a hainelor pe care nu le folosești zilnic. În plus, etichetele ajută la găsirea rapidă a obiectelor.

Experții atrag însă atenția că nu toate cutiile trebuie păstrate. Dacă nu ai un scop clar pentru ele, acestea pot deveni rapid surse de dezordine. Specialiștii recomandă să păstrezi doar cutiile pe care le folosești efectiv și să reciclezi restul.

