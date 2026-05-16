Roxen, reacție neașteptată când a fost întrebată de Alexandra Căpitănescu. Artista a izbucnit în plans

De: Irina Vlad 16/05/2026 | 09:56
Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision 2026/ sursă foto: Profimedia
Roxen, artista care a reprezentantat României la Eurovision 2021, a revenit în atenția publicului. De data aceasta, tânăra a avut o reacție neașteptată când a fost întrebată ce părere are despre piesa Alexandrei Căpitănescu și piesa „Choke Me”, cu care aceasta va participa la Eurovision 2026. 

După ce a câștigat Selecția Națională 2026, Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026 cu piesa „Choke Me”. Tânăra de 23 de ani a devenit cunoscută publicului după victoria obținută în sezonul 11 al show-ului Vocea României. Ea s-a remarcat ulterior prin mai multe colaborări muzicale, proiecte și apariții, inclusiv cu Tudor Chirilă, cel care i-a fost profesor în show-ul de la Pro Tv.

Ce spune Roxen despre piesa Alexandrei Căpitănescu

Deși piesa „Choke Me” a fost apreciată de o mare parte a publicului, versurile melodiei au stârnit numeroase reacții în rândul ascultătorilor, al criticilor muzicali și chiar al unor artiști din breaslă. Printre cele mai cometate reacții se numără cea a lui Roxen, artista care a reprezentat România la Eurovision în 2021. Ea a respins speculațiile privind anumite tensiuni sau gelozii în legătură cu succesul Alexandrei Căpitănescu, subliniind faptul că nu are nimic personal cu colega ei, ci că atitudinea ei este strict legată de anumite principii personale, legată de respingerea oricărei forme de violență împotriva femeilor, nicidecum de o critică la adresa Alexandrei Căpitănescu.

”Nu puteți să îmi spuneți că sunt geloasă pe Alexandra, când eu chiar mă strădui să fac ceva bun pentru țara aceasta. Am spus clar principiul meu, dintr-un principiu de-al meu moral și personal că nu suport și nu accept violența și lucrurile acestea împotriva femeilor. Nu toată lumea știe să gestioneze lucrurile acestea și sunt o grămadă de femei care mor strangulate din cauza fanteziilor sexuale . (…) Asta a fost tot ce am spus. N-am vorbit niciodată urât despre fata aceasta și o susțin”, a declarat Roxen, pe TikTok.

Roxen a reprezentat România la Eurovision 2021/ sursă foto: social media

Melodia Alexandrei Căpitănescu a devenit subiect de discuție și în presa străină. Versurile melodiei au stârnit numeroase reacții negative, însă solista susține că mesajul piesei este cu totul altul și că nu au legătură cu nimic din ceea ce ține de fantezii, ritualuri sau îndemn la violență asupra femeilor.

Artista a precizat că mesajul piesei „Choke Me” este unul despre conștientizare și depășirea propriilor frici, despre momentul în care omul alege să își regăsească echilibrul și să își înfrunte vulenerabilitățile. Alexandra Căpitănescu susține că titlul melodiei („Choke me” – n.r sufocă-mă) este metaforic, având rolul de a descrie presiunea și senzația de copleșire a ființei umane cu propriile gânduri și frici.

”Piesa este un dialog: între propria persoană şi vocea sau vocile fantomă, care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici. Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

Finala Eurovision Song Contest 2026 are loc sâmbătă, 16 mai, la Viena, în Austria, sub sloganul „United by Music”. La această ediție participă 25 de țări, țara noastră fiind una dintre cele trei reveniri importante în concurs, alături de Republica Moldova și Bulgaria.

