Test de perspicacitate | Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde: Identificați singurul număr diferit de 24!

CANCAN.RO ți-a pregătit cel mai interesant test de perspicacitate. Identificați singurul număr diferit de 24! Doar 1 dintre 10 oameni îl găsește în 7 secunde. Crezi că reușești să îl rezolvi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Majoritatea oamenilor cred că văd fiecare detaliu din fața lor, dar creierul tău apelează adesea la scurtături pentru a economisi energie. Astăzi îți punem la încercare capacitatea de a depăși aceste scurtături. Undeva în grila de mai jos, un 42 se ascunde printre zeci de 24. Majoritatea oamenilor nu reușesc să-l găsească în mai puțin de 7 secunde. Faci parte din elita celor puțini care pot?

Sarcina ta este simplă. Privește imaginea de mai sus și localizează numărul 42. Acesta este ascuns într-o mare de cifre 24. Creierul tău ar putea să-ți joace feste și va dori să vadă numerele ca pe o singură textură, mai degrabă decât ca pe cifre individuale.

Test de perspicacitate | Identificați singurul număr diferit de 24!

Oamenii de știință numesc acest fenomen „completarea tiparelor”. Sistemul tău vizual excelează în a găsi ordine în haos. Când privești un câmp de obiecte similare, creierul tău încetează să le mai analizeze pe fiecare în parte. În schimb, creează o „sinteză” a scenei. În acest caz, creierul tău rezumă grila ca fiind „o adunare de cifre 24”.

Pentru a găsi cifra 42, trebuie să-ți forțezi ochii să nu mai rezume și să înceapă să scaneze. Acest lucru necesită o concentrare intensă și puțin noroc. Dacă ai dificultăți, încearcă să privești grila pe secțiuni. Verifică partea din stânga sus, apoi partea din dreapta sus și continuă în jos.

REZOLVARE: Numărul 42 apare în colțul din dreapta jos, în al cincilea rând de sus în jos.

sursă foto: Jagranjosh.comDacă l-ai găsit, viteza ta de procesare vizuală este printre cele mai bune. Dacă ți-a scăpat, creierul tău și-a făcut pur și simplu treaba, filtrând ceea ce a considerat a fi informații repetitive. Știați că ochiul uman face, în medie, între trei și cinci mișcări mici și involuntare pe secundă, numite sacade? Creierul dumneavoastră oprește de fapt vederea în timpul acestor mișcări pentru a preveni estomparea imaginii, motiv pentru care detalii mici, precum un număr ascuns, pot dispărea în timpul unei scanări rapide.

