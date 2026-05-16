În octombrie 2025, Iulia a rezervat prin Booking o cazare în Thassos, pentru august 2026, pentru care a plătit un avans de 300€. Zilele trecute, a primit un mail bulversant de la proprietar. Ce rezervase, de fapt

De: Irina Vlad 16/05/2026 | 08:39
În 2026, tot mai mulți români ajung să fie victime ale înșelătoriilor online, inclusiv atunci când își rezervă vacanțele. Este și cazul Iuliei, o turistă din România care a rezervat încă de anul trecut o cazare în Grecia, însă ulterior a avut parte de o surpriză neplăcută, după ce rezervarea i-a fost anulată în condiții neclare. 

Iulia a povestit pe rețelele sociale cum a ajuns în situația neplăcută după ce a rezervat o vacanță în Thassos pe Booking. Femeia și-a spus povestea într-un grup dedicat vacanțelor din Grecia, unde a cerut sfatul internauților după ce a fost contactată personal de proprietarul unității de cazare. Acesta i-a cerut să îi trimită un avans de 300 de euro, apoi rezervarea sa a fost anulată în mod neașteptat de pe site.

„El spune că a fost anulată din greșeală pe Booking”

„În octombrie am rezervat prin Booking o cazare în Thassos pentru august (4 persoane). Ulterior, proprietarul m-a contactat pe WhatsApp (numărul coincide cu cel din Booking) și a cerut un avans de 300€, pe care l-am achitat.

Totul a fost ok până azi, când am primit e-mail că rezervarea a fost anulată. L-am întrebat, iar el spune că „a fost anulată din greșeală pe Booking”, dar că perioada rămâne blocată pentru noi și „să nu ne facem griji”. Cei care ați mai trecut prin astfel de situații pe Thassos: este normal? Ce ați face în locul meu?”, a fost mesajul Iuliei.

Postarea a stârnit numeroase discuții în jurul acestei practici. Majoritatea utilizatorilor au povestit că au trecut și ei prin experiențe asemănătoare. Unii sunt de părere că Iulia a luat o mare țepă, în timp ce alții susțin că grecii sunt corecți, iar metoda anulării ar fi fost folosită pentru a evita plata comisionului către platforma Booking.

„Posibil să fie totul ok dacă a confirmat proprietarul, doar că el nu vrea să plătească comision la Booking”

„Mi se pare o practică mizeră în momentul în care ești scos din platforma de Booking doar ca să scape cei cu proprietăți de comisioanele aplicate. Este normal să ți se ceară avans și să achiți un avans prin platformă prin care ai făcut rezervarea. Nu este normal să achiți un avans direct în cont asupra căruia nu ai niciun control după ce l-ai făcut”.

„Dacă ați rezervat cu anulare gratuită pe Booking nu e normal să vă ceară avans. Nu a fost anulată „din greșeală”, a anulat-o proprietarul. Am trecut printr-o situație de genul acesta, am făcut reclamație la booking”

„De fapt, tu plătești același preț doar ca să stai stresat câteva luni”

„Nu vrea să plătească taxa pentru plata cazării”

„Au anulat ei pentru a nu da comision, deși ar fi trebuit să vă anunțe, nu dvs să vedeți notificarea”

„Normal ar fi să-ți scadă 20% din cazare”

„Fără griji. Am o experiență asemănătoare acum 3 ani, dar grecul a fost corect”

„Este o practică curentă, mergeți fără probleme. Rezervarea rămâne valabilă”

„Așa am făcut și noi acum doi ani și am avut o vacanță perfectă. Grecii sunt corecți”, au fost o parte din comentariile primite de la utilizatori.

O insulă din Grecia se vinde la preț surprinzător. Are trei clădiri și valorează de peste 30 de ori mai mult

Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români

