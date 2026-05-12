Acasă » Știri » Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români

Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români

De: Daniel Matei 13/05/2026 | 00:50
Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români
Sursa foto: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Grecia pregătește una dintre cele mai dure măsuri împotriva turismului de masă din ultimii ani. Autoritățile elene au anunțat un nou plan care va limita dezvoltarea hotelurilor și a unităților turistice în cele mai aglomerate destinații ale țării, inclusiv în Mykonos, Santorini și alte insule extrem de populare printre turiști.

Potrivit noului proiect, prezentat de Guvernul grec, zonele considerate deja suprasaturate vor avea reguli mult mai stricte privind construcțiile noi și extinderea facilităților turistice, potrivit ekathimerini.com.

Măsura vine după ce Banca Centrală a Greciei (BoG) a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 milioane anul trecut. Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii.

Reglementările din domeniul construcțiilor vor deveni mai stricte, iar noile hoteluri vor fi permise în afara zonelor urbanizate doar pe terenuri mari. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8 – 16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul.

Ce măsuri va implementa Grecia

Printre cele mai importante măsuri se numără limitarea noilor unități turistice la maximum 100 de paturi, adică aproximativ 50 de camere, în destinațiile considerate cele mai afectate de supraturism. În plus, hotelurile noi vor trebui să respecte standarde de mediu mai dure și reguli urbanistice mai restrictive.

Insulele Mykonos și Santorini, simboluri ale turismului de lux din Grecia, sunt printre cele mai afectate de noile restricții. Autoritățile elene susțin că dezvoltarea accelerată din ultimii ani a pus o presiune uriașă pe infrastructură, resurse de apă, trafic și mediul natural.

Planul împarte Grecia în cinci categorii turistice, în funcție de gradul de presiune exercitat de turiști asupra fiecărei regiuni. Zonele cele mai aglomerate vor intra într-o categorie specială, unde construcțiile și investițiile vor fi atent controlate.

Grecia se alătură astfel altor destinații europene care încearcă să limiteze efectele turismului de masă. Barcelona, Veneția și alte orașe turistice importante au introdus în ultimii ani taxe speciale, restricții pentru închirierile pe termen scurt sau limite pentru numărul de vizitatori.

CITEȘTE ȘI:

Grecia limitează tranzacțiile în numerar la 500 de euro. Ce trebuie să știe turiștii

Schimbare majoră într-o destinație preferată de români. Dispar șezlongurile de pe sute de plaje

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de corcodușe
Știri
Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de…
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Știri
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un an
Mediafax
Scandal telefoane de aur Trump: 500.000 de clienți încă așteaptă comenzile după un...
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor Kremlinului la adresa lui Putin
Adevarul
„Întâlniri cu prietenii și glume stupide” - Videoclipul care a stârnit ironia propagandiștilor...
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al liderului rus: „Nu a vrut să renunțe”
Digi24
EXCLUSIV Schimbarea la față a lui Vladimir Putin prin ochii primului premier al...
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Mediafax
Prezicerea lui Stolojan: Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot
Parteneri
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux are piscină și o grădină uriașă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila spectaculoasă în care locuiesc Andreea Bălan și Victor Cornea. Casa de lux...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu și Garcea? Unde e mai ieftin și ce spun clienții
Click.ro
Câți lei costă o pizza, în 2026, anul marilor scumpiri, în localurile lui Constantin Enceanu...
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov dă exemplul morții lui Stalin
Digi 24
EXCLUSIV Cât de repede s-ar încheia războiul din Ucraina dacă Putin ar „dispărea”. Mihail Kasianov...
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Digi24
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate de zbor
Promotor.ro
Fabrică de drone, inaugurată lângă Brașov. Ar putea produce anual până la 10.000 de aparate...
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în bucătărie, pe maşina de spălat, pe unde s-a putut....
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Un tip după ce ia Viagra: – A fost bine! Pe masă în...
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
go4it.ro
Drone made in Romania. Orașul ce devine noul punct fierbinte al industriei de drone
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Descopera.ro
După jumătate de secol, flăcările de la „Porțile Iadului” s-ar putea stinge
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit un spațiu sub prețul pieței în Oradea
Gandul.ro
Gabriel Liiceanu revine cu odele închinate lui Bolojan. Gândul a dezvăluit cum filosoful a primit...
ULTIMA ORĂ
Boxeurul celebru și partenera lui de la Insula Iubirii trăiesc emoții uriașe înainte de venirea ...
Boxeurul celebru și partenera lui de la Insula Iubirii trăiesc emoții uriașe înainte de venirea pe lume a celui de-al doilea copil
Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de corcodușe
Amalia Enache a mers în Piața Obor și a făcut poza virală. Cât costă acum un kilogram de corcodușe
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Scene dramatice în Alba! Echipajele SMURD nu au mai putut salva un șofer de 24 de ani
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Pensionarii care au plătit CASS pot primi banii înapoi. Condiția importantă anunțată de specialiști
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Bogdan Naumovici, despre pericolul AI. Problema nu este tehnologia, ci cine o controlează
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Cum se decide ratingul emisiunilor TV în România. Dan Capatos a explicat mecanismul din spatele cifrelor
Vezi toate știrile