Grecia ia măsuri drastice împotriva turismului de masă. Ce se schimbă într-una dintre cele mai căutate destinații de către turiștii români

Grecia pregătește una dintre cele mai dure măsuri împotriva turismului de masă din ultimii ani. Autoritățile elene au anunțat un nou plan care va limita dezvoltarea hotelurilor și a unităților turistice în cele mai aglomerate destinații ale țării, inclusiv în Mykonos, Santorini și alte insule extrem de populare printre turiști.

Potrivit noului proiect, prezentat de Guvernul grec, zonele considerate deja suprasaturate vor avea reguli mult mai stricte privind construcțiile noi și extinderea facilităților turistice, potrivit ekathimerini.com.

Măsura vine după ce Banca Centrală a Greciei (BoG) a anunțat că numărul vizitatorilor a ajuns la aproape 38 milioane anul trecut. Ministrul Turismului, Olga Kefalogianni, a declarat la o conferință de presă că obiectivul este un model de turism mai sustenabil, cu un impact mai redus asupra mediului, plajelor și infrastructurii.

Reglementările din domeniul construcțiilor vor deveni mai stricte, iar noile hoteluri vor fi permise în afara zonelor urbanizate doar pe terenuri mari. În funcție de regiune, marile proprietăți ar trebui să aibă cel puțin 8 – 16 hectare. Obiectivul este de a evita construirea de clădiri care să distorsioneze peisajul.

Ce măsuri va implementa Grecia

Printre cele mai importante măsuri se numără limitarea noilor unități turistice la maximum 100 de paturi, adică aproximativ 50 de camere, în destinațiile considerate cele mai afectate de supraturism. În plus, hotelurile noi vor trebui să respecte standarde de mediu mai dure și reguli urbanistice mai restrictive.

Insulele Mykonos și Santorini, simboluri ale turismului de lux din Grecia, sunt printre cele mai afectate de noile restricții. Autoritățile elene susțin că dezvoltarea accelerată din ultimii ani a pus o presiune uriașă pe infrastructură, resurse de apă, trafic și mediul natural.

Planul împarte Grecia în cinci categorii turistice, în funcție de gradul de presiune exercitat de turiști asupra fiecărei regiuni. Zonele cele mai aglomerate vor intra într-o categorie specială, unde construcțiile și investițiile vor fi atent controlate.

Grecia se alătură astfel altor destinații europene care încearcă să limiteze efectele turismului de masă. Barcelona, Veneția și alte orașe turistice importante au introdus în ultimii ani taxe speciale, restricții pentru închirierile pe termen scurt sau limite pentru numărul de vizitatori.

CITEȘTE ȘI:

Grecia limitează tranzacțiile în numerar la 500 de euro. Ce trebuie să știe turiștii

Schimbare majoră într-o destinație preferată de români. Dispar șezlongurile de pe sute de plaje