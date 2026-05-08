Grecia limitează tranzacțiile în numerar la 500 de euro. Ce trebuie să știe turiștii

Grecia se pregătește să înăsprească regulile privind plățile în numerar, ca parte a unui efort mai amplu de a crește transparența financiară și de a combate evaziunea fiscală.

Măsurile propuse apar într-un nou pachet legislativ înaintat de Ministerul Economiei Naționale și Finanțelor din Grecia și introduc un cadru mai strict pentru plățile în numerar, după cum informează Greek Reporter.

Conform proiectului de lege, contribuabilii și companiile vor trebui să efectueze electronic orice tranzacție în valoare de 500 de euro sau mai mare. Este important de menționat că autoritățile vor calcula acest prag pe baza valorii totale a tranzacției, nu pe baza chitanțelor individuale sau a plăților parțiale.

Prin urmare, măsura are ca scop închiderea lacunelor care permiteau anterior împărțirea tranzacțiilor în sume mai mici pentru a evita restricțiile existente privind plățile în numerar.

Autoritățile din Grecia au decis să mărească semnificativ și amenzile

Legislația introduce, de asemenea, sancțiuni mai dure pentru cei care nu respectă limita privind plățile în numerar.

Conform noilor reguli, autoritățile vor aplica o amendă egală cu de două ori suma plătită în numerar. În practică, persoanele care încalcă legea vor suporta o penalizare financiară care dublează valoarea plății efectuate ilegal în numerar.

Prin urmare, guvernul se așteaptă ca această măsură să acționeze ca un factor de descurajare puternic și să încurajeze utilizarea mai largă a plăților electronice în întreaga economie. De asemenea, autoritățile anunță și alte modificări în legislația fiscală a țării prin acest proiect de lege. De exemplu, acesta reduce penalitățile pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de TVA (Taxa pe Valoarea Adăugată) cu valoare zero sau cu credit, oferind astfel o ușurare contribuabililor în anumite situații.

În ansamblu, reformele au ca obiectiv consolidarea conformării fiscale și creșterea transparenței financiare.

Prin limitarea utilizării numerarului și extinderea mecanismelor de monitorizare, autoritățile elene urmăresc reducerea veniturilor nedeclarate și modernizarea modului în care se realizează tranzacțiile, atât pentru companii, cât și pentru consumatori.

Dacă proiectul de lege va fi aprobat de Parlament, măsurile vor marca încă un pas către un sistem financiar mai digitalizat și mai strict monitorizat în Grecia.

