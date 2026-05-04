Amendă de 60.000 de euro în Grecia pentru cei care încalcă noua lege în sezonul estival 2026

Grecia a modificat regulile în sezonul estival 2026, într-o nouă încercare de a proteja litoralul. Un număr de 251 de plaje sunt acum sub protecție specială, față de acum doi ani, când doar 198 figurau pe listă. Turiștii care aleg plajele elene ca destinație de vacanță, dar și afaceriștii sezonieri trebuie să fie extrem de atenți la comportamentul lor. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 60.000 de euro.

Guvernul de la Atena a publicat o nouă listă cu 251 de plaje aflate sub protecție specială. Pe aceste porțiuni de coastă nu este permisă închirierea de umbrele sau șezlonguri. Măsura este luată și ca o încercare de a reduce numărul de turiști care aleg să își facă anual concediile în Grecia.

Amendă de 60.000 de euro în Grecia

Autoritățile au decis să interzică și rezervarea locurilor cu umbrele, șezlonguri sau prosoape personale. Majoritatea turiștilor vor fi nevoiți să vină la ei cu prosoape sau cearșafuri pentru a sta pe plajă. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi usturătoare – de la aproximativ 2.000 de euro până la 60.000 de euro, în funcție de gravitatea abaterii.

Ba mai mult, din sezonul estival 2026, este obligatoriu ca 70% din suprafața fiecărei plaje să rămână liberă. Hotelurile, barurile și restaurantele pot ocupa cu șezlonguri cel mult o treime din suprafața plajei.

Potrivit unei legi emise în 2024, șezlongurile și umbrelele trebuie amplasate la cel puțin patru metri de țărm. Autoritățile din Grecia au anunțat că vor face controale regulat, care sunt realizate inclusiv cu ajutorul dronelor.

Grecia, vizitată de 38 de milioane de turiști

În anul 2025, țara elenă a bifat un număr record de turiști: aproape 38 de milioane de oameni au ales să își facă vacanțele aici. Plajele cu valoare ecologică sau peisagistică deosebită fac parte din rețeaua europeană NATURA 2000, potrivit euroweeklynews.com.

În acest context, autoritățile au decis să acționeze ferm împotriva construcțiilor ilegale de pe litoral. Recent, pe insula Gavdos, la sud de Creta, mai multe cabane au fost demolate de pe plajă, sub protecția poliției, deoarece reprezentau un risc de incendiu.

Pentru turiști, mesajul este clar: să se aștepte la o experiență de plajă mai naturală, cu mai puține facilități, dar cu un accent mai puternic pe conservare.

