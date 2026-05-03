Cât a ajuns să coste o bere la 0.33 l în Bulgaria. Prețurile concurează cu cele din Italia

De: Irina Vlad 03/05/2026 | 17:23
Cât a ajuns să coste o bere la 0.33 l în Bulgaria. Prețurile concurează cu cele din Italia/ sursă foto: beicevrei/Facebook

Un român aflat în mini-vacanța de 1 Mai în Balcic, Bulgaria, a avut neplăcuta surpriză să constate că prețul unei beri a ajuns la nivelul celor din Grecia și Italia. Cât costă o bere de 330 ml după explozia prețurilor din ultimele luni? 

Mini-vacanța de 1 Mai i-a purtat pe români la munte, la mare sau chiar în afara țării. Un turist a rămas profund dezamăgit când a constatat că, odată cu trecerea Bulgariei la moneda euro, prețurile nu mai sunt cele de odinioară, când românii traversau granița atrași de costurile semnificativ mai mici.

Cât costă o bere la 0.33 l în Bulgaria

Într-o postare pe Facebook, un turist român și-a exprimat dezamăgirea când a observat creșterea prețurilor la localurile din Bulgaria, mai exact la o terasă din Balcic. Acesta susține că stațiunea a ajuns să rivalizeze, din punct de vedere al costurilor, cu destinații precum Grecia sau Italia. Spre exemplu, un simplu Heineken la 0,33l costă 32 lei!

„Prețuri șoc în #Bulgaria! La #Balchik, prețuri ca în Grecia sau Italia. După trecerea la EUR și mărirea taxelor.

În fiecare zi văd pe SM prejudecata că în Bulgaria prețurile sunt mult mai mici decât la noi!

Oameni buni, treziți-vă!

Profitând de Schengen și bucuria unei plimbări pe faleză de la #Balcic, la poalele Castelului Reginei Maria, ne-am oprit la o terasă oarecare, nu de fițe, să bem o bere și să ne delectăm cu primul #Târâtor al verii..

Venim din Vamă, unde o bere costa chiar și 10-15 lei. Aici dublu sau triplu! Un simplu Heineken la 0,33l … 32 lei! 😱

Atmosfera e plăcută, desigur! 10 români la 1 bulgar. Doar… prețurile acelea mici au dispărut cu desăvârșire!”, a scris un român pe Facebook.

sursă foto: Facebook

Pentru ca utilizatorii să își poată face o idee, bărbatul a postat și o fotografie cu meniul de băuturi al unui local din Vama Veche. Prețurile diferă în funcție de sortiment și de modul de servire – la halbă sau la sticlă (330 ml sau 400 ml), însă sunt aproape la jumătate.

Meniul unei terase din Vama Veche/ sursă foto: Facebook

Utilizatorii au reacționat, iar părerile au fost împărțite. Vă prezentăm o parte din comentariile lor:

„După o vizită în Bulgaria, acum pare ieftin la noi, deși s-au mărit prețurile”

„UE i-a aranjat. Ei aveau turiști datorită prețurilor, se înscriau mașini etc. O să rămână cu buza umflată cât de curând, cum se întâmplă și în România”

„Iau și eu prețurile din Herăstrău și comparămă. Toți zilierii comentează macroeconomie. Când plătoți 7% dobânzi la credite, în loc de 2% pentru că ați votat covrigari în fruntea țării e bine?”

„Comparația e forțată. Pui față în față o terasă de pe faleză, într-o zonă turistică, cu niște locuri din Vamă unde prețurile variază mult și unde, de multe ori, vorbim și de vânzări nefiscalizate”, au fost o parte din comentariile utilizatorilor.

