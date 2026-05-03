Test IQ exclusiv pentru genii | 1 – 17 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

De: Andreea Stăncescu 03/05/2026 | 17:26
Tu pți să rezolvi testul?

Astăzi am pregătit un test de matematică pentru genii, care la prima vedere pare simplu, dar i-a pus în dificultate pe foarte mulți oameni. Numeroase persoane au încercat să îl rezolve și au greșit, fie pentru că s-au grăbit, fie pentru că nu au observat detaliul esențial. Acum este momentul să afli dacă tu reușești să găsești soluția corectă.

Astfel de teste nu sunt doar provocări distractive, ci și exerciții excelente pentru minte. Ele îți dezvoltă atenția la detalii, gândirea logică și capacitatea de a privi o problemă din perspective diferite. În plus, te ajută să îți antrenezi răbdarea și creativitatea, două abilități extrem de utile în viața de zi cu zi. Uneori, soluția nu este complicată, dar necesită o abordare diferită față de cea obișnuită.

Provocarea de astăzi implică un exercițiu simplu, realizat din bețe de chibrit. Ecuația inițială este: 1 – 17 = 0. La prima vedere, este clar că rezultatul este greșit. Misiunea ta este să muți un singur băț de chibrit pentru a transforma această ecuație într-una corectă.

Rezolvarea constă într-un mic truc vizual și matematic. Dacă iei un băț din cifra „7” și îl repoziționezi astfel încât să formezi o linie de fracție, ecuația se modifică. În același timp, cifra „7” devine „1”.

Astfel, obții: 1 – 1/1 = 0, iar acum ecuația este corectă, deoarece 1 împărțit la 1 este egal cu 1, iar 1 minus 1 este 0. Acesta este un exemplu perfect care arată că uneori soluțiile simple sunt ascunse în detalii mici. Tot ce trebuie să faci este să privești problema dintr-un unghi diferit.

Rezolvarea ecuației matematice

Acest tip de exercițiu demonstrează cât de important este să îți păstrezi mintea deschisă și flexibilă. De multe ori, prima variantă care îți vine în minte nu este și cea corectă. Exersând astfel de teste în mod regulat, îți vei îmbunătăți rapid capacitatea de observație și reacție.

