BANC | „Iubito, uită-te ce vreme frumoasă este afară!”

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de duminică. Discuția haioasă dintr-un cuplu de români te va face să râzi în hohote. Ești pregătit?

– Iubito, uită-te ce vreme frumoasă este afară și tu stai în bucătărie și speli vasele!

– Și ce ar trebui să fac?

– Să ieși afară să-mi speli mașina!

Alte bancuri amuzante

Aseară am fost la întâlnire cu o tipă la un restaurant

I-am spus că femeile nu ar trebui lăsate să facă toate treburile în gospodărie: curăţenie, spălat, călcat, gătit şi toate alea.

– Cred că rolurile ar trebui inversate, îi zic, bărbaţii ar trebui să facă toate lucrurile pe care le fac femeile, iar femeile să facă toate lucrurile pe care le fac bărbaţii.

– Sunt perfect de acord, îmi zice ea zâmbind.

– Minunat, îi răspund, întinzându-i nota de plată.

Ea si El:

– Dragul meu, ştii ce citesc în ochii tăi?

– Ce iubito?

– Că vrei să te căsătoreşti cu mine…

– Analfabeto!

„Ce au vrea să facem împreună în noul an?”

– Iubitule, ce ai vrea să facem împreună în noul an?

– Păi, draga mea, hai să facem ceva ce n-am mai făcut niciodată!

– Ce?

– Eu beau liniştit, iar tu, taci!

O domnişoară este întrebată:

– Când te-ai îndrăgostit prima oară?

– Pe la 16…..

– Şi a doua oara?

– Pe la 16:30….

BANCUL ZILEI | Șeful își sună noul angajat, chiar de 1 Mai: „Ioane!”

Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat