Acasă » Bancuri » Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat

Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat

De: Andreea Stăncescu 29/04/2026 | 17:17
Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat
Gluma care îți va aduce zâmbetul pe buze

Bancurile au rolul de a ne aduce multă veselie. Discuția de mai jos dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi în hohote și îți va face ziua mai bună. 

– Ce faci, iubi?
– Vreau să îți spun ceva!
– Spune!
– Nu contează cât de înalt e cerul cât de adânc e oceanul cât de puternic e vântul… vreau doar sa te întreb.
– Continuă.
– Ai 10€ până luni ?
– Sărăcia dracu’!

Alte bancuri amuzante

Două animale se întâlnesc în pădure și merg o bucată de drum împreună.
Un animal îl întreabă celălalt:
– Tu ce fel de animal ești de fapt?
– Eu sunt câine lup!
– Cum așa?
– Păi tata a fost lup și mama cățea! Simplu, nu?
– Si tu, intreabă cainele lup, tu ce ești?
– Eu sunt urs furnicar!
– Hai du-te de-aici că nu te cred!!!

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie.

Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc meniul, îl întreabă pe chelner:
– Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?
– Caracatiță, calamar, rac, creveți… răspunde chelnerul.
– Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul și lupul îs fructe de pădure!

Profesoara la ora de română explică:
– Alinuța, dacă acum poți spune ”sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?
– Atunci voi spune ”eu am un copil”.
– Nu chiar așa de departe in viitor!
– Atunci: ”aștept un copil”!

CITEȘTE ȘI: BANC | Pensionarii și clubul de golf

BANC | Înaintea unei operații, chirurgul își întreabă pacientul: „Domnule Bulă, ce vârstă aveți?”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
Bancuri
BANCUL ZILEI | Adevărul despre turiștii chinezi
BANC | Pensionarii și clubul de golf
Bancuri
BANC | Pensionarii și clubul de golf
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
Mediafax
Războiul politic din România se mută în Parlamentul European
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor iubi toată viața!” Câți bani plătește lunar pensie alimentară?
Click.ro
Războiul declarațiilor! Replica lui Alexandru Ciucu pentru Alina Sorescu: „Orice le-ai spune, copiii mă vor...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
Go4Games
Ubisoft reface cel mai iubit joc din seria Assassin's Creed
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Gandul.ro
”Eroul” Recorder, acuzat de Inspecția Judiciară că a încălcat legea
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească ...
Vogue vine oficial în România! Revista iconică se lansează în 2027 și promite să ducă moda românească pe scena globală
Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în ...
Cătălin Măruță, dezvăluiri neștiute despre începutul carierei sale. I s-au închis ușile în nas: ”Îmi aduc aminte perfect!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în ...
Soțul Valentinei din Vâlcea, răpus de durere, după moartea soției lui: „Nu pot să stau în picioare. Mâine o înmormântez”
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Test de inteligență | Rezolvați ecuația: Cât fac un cocos + un măr + o banană?
Veste mare pentru românii care pleacă la mare de 1 mai! Trenul 100% românesc intră pe o rută nouă
Veste mare pentru românii care pleacă la mare de 1 mai! Trenul 100% românesc intră pe o rută nouă
Vezi toate știrile