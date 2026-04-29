Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat

Bancurile au rolul de a ne aduce multă veselie. Discuția de mai jos dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi în hohote și îți va face ziua mai bună.
– Ce faci, iubi?
– Vreau să îți spun ceva!
– Spune!
– Nu contează cât de înalt e cerul cât de adânc e oceanul cât de puternic e vântul… vreau doar sa te întreb.
– Continuă.
– Ai 10€ până luni ?
– Sărăcia dracu’!
Două animale se întâlnesc în pădure și merg o bucată de drum împreună.
Un animal îl întreabă celălalt:
– Tu ce fel de animal ești de fapt?
– Eu sunt câine lup!
– Cum așa?
– Păi tata a fost lup și mama cățea! Simplu, nu?
– Si tu, intreabă cainele lup, tu ce ești?
– Eu sunt urs furnicar!
– Hai du-te de-aici că nu te cred!!!
Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.
Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:
– Dar ce s-a întâmplat?
– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…
– Condoleanțele mele…
– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…
– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…
– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…
– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…
– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie.
Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc meniul, îl întreabă pe chelner:
– Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?
– Caracatiță, calamar, rac, creveți… răspunde chelnerul.
– Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul și lupul îs fructe de pădure!
Profesoara la ora de română explică:
– Alinuța, dacă acum poți spune ”sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?
– Atunci voi spune ”eu am un copil”.
– Nu chiar așa de departe in viitor!
– Atunci: ”aștept un copil”!
