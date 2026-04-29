Bancul sfârșitului de lună | Declarație de dragoste cu final neașteptat

Bancurile au rolul de a ne aduce multă veselie. Discuția de mai jos dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi în hohote și îți va face ziua mai bună.

– Ce faci, iubi?

– Vreau să îți spun ceva!

– Spune!

– Nu contează cât de înalt e cerul cât de adânc e oceanul cât de puternic e vântul… vreau doar sa te întreb.

– Continuă.

– Ai 10€ până luni ?

– Sărăcia dracu’!

Alte bancuri amuzante

Două animale se întâlnesc în pădure și merg o bucată de drum împreună.

Un animal îl întreabă celălalt:

– Tu ce fel de animal ești de fapt?

– Eu sunt câine lup!

– Cum așa?

– Păi tata a fost lup și mama cățea! Simplu, nu?

– Si tu, intreabă cainele lup, tu ce ești?

– Eu sunt urs furnicar!

– Hai du-te de-aici că nu te cred!!!

Un tip la un bar, mort de beat, cu paharul în față, plângea de rupea pământul.

Văzându-l așa de dezamăgit, barmanul îl întreabă:

– Dar ce s-a întâmplat?

– Păi, acum trei luni a murit mama și mi-a lăsat 10.000$…

– Condoleanțele mele…

– Acum două luni a murit tata și mi-a lăsat 25.000$…

– Îmi pare rău, domnule, foarte rău…

– Luna trecută a murit frate-meu și mi-a lăsat 50.000$…

– Vai, trei persoane dragi în așa scurt timp…

– Și luna asta nu mai pică nimic… nimic… fir-ar să fie.

Doi ciobani merg la un restaurant mediteranean. După ce citesc meniul, îl întreabă pe chelner:

– Domnule dragă, ce îs acelea fructe de mare?

– Caracatiță, calamar, rac, creveți… răspunde chelnerul.

– Apoi, bag de seamă, zice unul dintre ciobani, după cum zici dumneata, vulpea, ursul și lupul îs fructe de pădure!

Profesoara la ora de română explică:

– Alinuța, dacă acum poți spune ”sunt un copil”, ce vei spune peste câțiva ani?

– Atunci voi spune ”eu am un copil”.

– Nu chiar așa de departe in viitor!

– Atunci: ”aștept un copil”!

