Bancul începutului de săptămână | Acum 40 de ani...

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc de nota 10, perfect pentru a-ţi începe ziua cu zâmbetul pe buze. Amuză-te alături de noi în rîndurile de mai jos.

Acum 40 de ani stăteam la coadă să prindem o sticlă de lapte. Acum stăm la coadă să scăpăm de ea. Românul n-a avut niciodată o relație simplă cu sticla.

Alte bancuri amuzante

Alo! Poliţia?

– Da, poliţia… Spuneţi, doamnă!

– Mă tem pentru câinele meu. Poştaşul a intrat în curte, s-a căţărat într-un pom şi acum îl întărâtă într-una…

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său

Bulă primeşte un telefon de la prietenul său, Lulă, care e la mare.

– Alo! Bulă? Dă mi voie să-ţi spun că soacră-ta s-a înecat acum o oră.

– Vai Lulă, nu mă face să râd, că am herpes.

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă

După un chef „cu prelungiri”, Bulă ajunge acasă către dimineaţă. Ia telefonul şi formează cu mare greutate numărul şefului său:

– Alo, dom’şef… Vă rog să mă iertaţi, dar astăzi n-o să pot veni la serviciu… Sunt răcit cobză… de-abia mai vorbesc…

– Îmi dau seama, dar nu-ţi face griji inutile! Azi e duminică!

Nevasta primitoare

Vine soţul acasă beat… soţia îl aşteaptă în prag pregătită cu o tigaie în mână, la care soţul:

– Du-te şi te culcă, nu mi-e foame!

Nevasta pentru batraneţe

Vorbesc doi moşi trecuţi de 70 de ani:

– Cum nu ţi-e ruşine, măi Ioane, ai trăit 50 de ani cu femeia ta şi acum la bătrâneţe na, ţi-ai luat una tânără de 20!

– Ce-nţelegi tu Gheorghe, de o soţie bătrână trebuie să ai grijă – ba o doare capul, ba dă-i pastilele de inimă, ba trebuie să o duci la baie, nu ai somn!… Cu asta de 20 de ani e altfel. Ea seara pleacă şi se întoarce dimineaţa… şi dormi aşa de bine!

Când nevasta este karatistă

O soţie cu centura neagra la karate înseamnă: o familie sănătoasă, copii educaţi, soacră politicoasă, un soţ iubitor şi credincios.

Cum e viața unui bărbat fără nevastă?

–Cum e viaţa unui bărbat fără nevastă?

– Mai ieftină!

Femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbații

Un bărbat încerca să-i demonstreze nevestei că femeile vorbesc de două ori mai mult decât bărbaţii şi îi arată un studiu care indică faptul că bărbaţii folosesc 10.000 de cuvinte pe zi, pe când femeile, 20.000. Nevastă-sa se gândeşte puţin şi răspunde:

– Păi normal că folosim un număr dublu de cuvinte, pentru că tot timpul trebuie să vă repetăm ce spunem!

– Poftim?! o întreabă bărbatul…

Bărbatul și gemenii

– Un bărbat aștepta la spital să nască nevasta-să.

-Iese doctorul din sală și spune: Aveți cinci gemeni.

-Ahaa, știam că funcționez ca un tun.

-Atunci să vă curățați tunul pentru că toți sunt negrii.

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