Animal X a fost una dintre trupele care au făcut istorie în muzica românească a anilor 2000. După o perioadă lungă în care membrii formației au mers pe drumuri separate, trupa s-a reunit în această vară pentru un moment special pe scena UNTOLD. Însă ce s-a întâmplat cu Șopârlă și Vierme după perioada de glorie a formației?

La începutul anilor 2000, numele Animal X era nelipsit din topurile muzicale. Șerban Copoț, cunoscut publicului drept Hienă, Alexandru Salaman, alias Șopârlă, și Laurențiu Penca, cunoscut drept Vierme, au format una dintre cele mai populare trupe ale generației respective.

Hituri precum „N-am crezut”, „Pentru ea”, „Fără tine” și „Să pot ierta” au transformat formația într-un adevărat fenomen. În 2002, Animal X a obținut și premiul „Best Romanian Act” la MTV Europe Music Awards, o performanță importantă pentru muzica românească.

Șopârlă a ales o viață departe de România

Alexandru Salaman, cunoscut drept Șopârlă, a părăsit Animal X în 2010, după mai bine de un deceniu petrecut în formație. După despărțirea de trupă, artistul și-a schimbat radical stilul de viață și s-a stabilit în Tenerife. Departe de agitația din showbizul românesc, Șopârlă a preferat discreția și o viață mult mai liniștită. Numele său a rămas însă strâns legat de perioada de început a Animal X, când trupa cucerea publicul cu fiecare apariție.

Vierme s-a îndreptat spre afaceri

Nici Laurențiu Penca, alias Vierme, nu a rămas în lumea muzicală după perioada de succes a formației. Fostul membru Animal X s-a orientat către domeniul afacerilor, activând în zona amenajărilor interioare și a construcțiilor în Constanța. Pentru fanii care l-au cunoscut exclusiv de pe scenă, schimbarea a fost una surprinzătoare. Vierme a ales să-și construiască un alt drum profesional, departe de lumina reflectoarelor.

Animal X, din nou împreună după mai bine de un deceniu

În 2026, nostalgia anilor 2000 a fost readusă la viață odată cu anunțul unei reuniuni Animal X. Formația a urcat pe scena principală a UNTOLD, pe 9 august, într-un concert care a marcat revenirea în fața publicului după o pauză de aproximativ 13 ani.

Reuniunea a avut o încărcătură aparte pentru membrii trupei, dar și pentru fanii care au crescut cu muzica lor. Șerban Copoț a vorbit înaintea evenimentului despre emoțiile revenirii și despre întrebarea dacă publicul mai are „loc” pentru Animal X după atâția ani.

Totuși, revenirea nu trebuie privită neapărat ca o relansare permanentă a formației. Potrivit declarațiilor lui Șerban Copoț, este vorba despre o reunire specială, pentru o perioadă limitată, care le-a oferit foștilor colegi ocazia de a urca din nou împreună pe scenă.

CITEȘTE ȘI:

Revedere istorică! Animal X, din nou împreună după mai bine de 14 ani: „Ne simțim ca acasă”

Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanța de Paște: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”