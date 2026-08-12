Cum se depun contestațiile la BAC 2026, sesiunea de toamnă: Model de cerere și programul de preluare

După afișarea primelor rezultate la BAC 2026, candidații care consideră că au primit o notă prea mică pot cere reevaluarea lucrării. Înainte de contestație, candidații pot solicita și vizualizarea lucrării, însă acest pas nu este obligatoriu. Mai jos afli cum se depun contestațiile la bac 2026, sesiunea de toamnă, dar și modelul de cerere care trebuie completat.

Când se depun contestațiile la BAC 2026 sesiunea de toamnă

În sesiunea de toamnă, contestațiile se depun după afișarea notelor inițiale, pe 18 august și în următoarele două zile.

Candidații care nu sunt mulțumiți de notele primite la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, pot depune contestații după afișarea rezultatelor inițiale. În București, cererile pot fi depuse atât fizic, la centrele de examen, cât și online, în perioada 18-20 august.

Potrivit programului publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), în prima zi, 18 august, contestațiile vor fi preluate într-un interval mai scurt. În zilele de 19 și 20 august, candidații vor avea la dispoziție un program mai lung pentru depunerea cererilor.

Programul pentru depunerea contestațiilor

În București, programul este următorul:

18 august 2026: între orele 17:00 și 18:00;

19 august 2026: între orele 9:00 și 17:00;

20 august 2026: între orele 9:00 și 17:00.

Cererile pot fi depuse direct la unitatea de învățământ care este centru de examen sau pot fi transmise online, prin e-mail, la adresa centrului de examen.

Candidații care aleg varianta online trebuie să atașeze obligatoriu o copie a actului de identitate. ISMB precizează că solicitările transmise fără această copie nu vor fi luate în considerare.

„Cererile de contestații se pot depune în mod fizic la unitatea de învățământ centru de examen sau pe cale electronică, la adresa de e-mail a centrului de examen.”

În cazul transmiterii online, inspectoratul precizează:

„Cererile de contestații depuse online nu vor fi luate în considerare în absența copiei actului de identitate.”

Ce trebuie să știe candidații înainte să depună contestația

Contestația poate duce atât la creșterea, cât și la scăderea notei inițiale. Candidații trebuie să țină cont de acest lucru înainte de a solicita reevaluarea lucrării.

Înainte de depunerea contestației, elevii pot solicita și vizualizarea lucrării. De asemenea, contestația nu înseamnă automat că nota va fi modificată.

Pentru comparație, la sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 au fost depuse peste 55.000 de contestații, cel mai mare număr din ultimii cinci ani. Limba și literatura română a fost proba pentru care s-au înregistrat cele mai multe cereri de reevaluare.

Cum se depun contestațiile la BAC 2026. Model de cerere

După ce își vizualizează lucrarea scrisă, candidații care consideră că nota primită nu este cea corectă pot depune contestație. Cererea trebuie înregistrată la centrul de examen în intervalul stabilit pentru depunerea contestațiilor, potrivit calendarului oficial al examenului.

După încheierea perioadei în care sunt primite contestațiile, centrul de examen trebuie să înregistreze în aplicația informatică Bacalaureat 2026 toate cererile depuse sau transmise de candidați.

Cei care depun contestație trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip. Prin acest document, candidatul confirmă că știe că nota obținută după soluționarea contestației poate fi diferită de nota inițială. Mai exact, nota poate fi modificată atât în creștere, cât și în scădere. Iată modelul de cerere:

Model cerere contestatie BAC 2026 sesiunea de toamna

În cazul în care contestația este transmisă online, există câteva condiții care trebuie respectate. Cererea nu va fi luată în considerare dacă lipsește declarația-tip, dacă nu este atașată copia actului de identitate sau dacă solicitarea nu este trimisă la adresa de e-mail destinată contestațiilor și comunicată candidaților în prima zi a probelor scrise.

Când se afișează rezultatele finale la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. După afișarea rezultatelor, va avea loc rezolvarea contestațiilor, în perioada 18-20 august.

După soluționarea tuturor contestațiilor, rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi publicate pe 24 august 2026.

Citește și: BACALAUREAT 2026, sesiunea de toamnă| Ce subiecte au picat la proba de Limba și literatura română

Citește și: Ce urmează după probele scrise la BAC 2026, sesiunea de toamnă: Calendarul de afișare a notelor și depunere a contestațiilor