Ce urmează după probele scrise la BAC 2026, sesiunea de toamnă: Calendarul de afișare a notelor și depunere a contestațiilor

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la examenulu național de Bacalaureat 2026 sesiunea de toamnă, care a început luni, 10 august, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Probele scrise se încheie joi, 13 august, iar apoi urmează afișarea primelor rezultate și perioada în care absolvenții nemulțumiți de notele primite pot depune contestații. Iată când apar rezultatele finale.

Ce urmează după probele scrise la BAC 2026, sesiunea de toamnă

Peste 33.000 de candidați s-au înscris la sesiunea de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2026. Dintre aceștia, peste 22.000 sunt absolvenți ai promoției curente, iar mai mult de 11.000 provin din promoțiile anterioare.

Probele scrise se desfășoară în 124 de centre de examen, în perioada 10-13 august, după următorul calendar:

10 august – Limba și literatura română, proba E.a);

11 august – proba obligatorie a profilului, proba E.c);

12 august – proba la alegere a profilului și specializării, proba E.d);

13 august – Limba și literatura maternă, proba E.b).

În zilele în care au loc probele scrise, candidații sau alte persoane interesate pot sesiza eventualele probleme legate exclusiv de organizarea și desfășurarea examenului. Pentru acest lucru, Ministerul Educației și Cercetării pune la dispoziție, între orele 8:00 și 16:00, linia TELVERDE 0800801100.

Subiectele și baremele de corectare pentru fiecare probă sunt publicate în ziua respectivă, la ora 15:00, în secțiunea dedicată examenului național de Bacalaureat de pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării.

Când se afișează primele rezultate la BAC 2026

După încheierea probelor scrise, lucrările vor fi corectate, iar primele rezultate ale sesiunii de toamnă vor fi afișate marți, 18 august, până la ora 12:00.

Candidații care consideră că nota obținută nu reflectă evaluarea lucrării au posibilitatea să solicite să își vadă lucrarea și să depună o contestație.

Lucrarea se poate vedea după prima afișare a rezultatelor, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Bacalaureat. Candidații pot depune contestații marți, 18 august, între orele 14:00 și 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Important este că depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării. În același timp, un candidat poate solicita vizualizarea lucrării fără să depună ulterior contestație.

„Ulterior primei afişări, candidaţii pot solicita vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii, în conformitate cu prevederile procedurii stabilite de către Comisia Naţională de Bacalaureat, şi pot formula contestaţii (marţi, 18 august, în intervalul orar 14:00 – 18:00, respectiv în zilele de 19 şi 20 august). Depunerea contestaţiilor nu este condiţionată de vizualizarea lucrărilor. În aceeaşi măsură, vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestaţiei. De asemenea, vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ şi nu implică recorectarea acestora”, precizează MEC.

Cum depui contestație

Candidații care contestă nota inițială trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip. Prin ea, absolvenții de liceu confirmă că au luat la cunoștință faptul că nota acordată după soluționarea contestației poate fi diferită de cea inițială.

Nota poate fi modificată și poate crește sau scădea, în funcție de rezultatul reevaluării.

Rezultatele finale ale Bacalaureatului de toamnă 2026 vor fi publicate luni, 24 august.

Calendar BAC 2026 sesiunea de toamnă

14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A 4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B 5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C 6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale — proba D

Evaluarea competențelor digitale — proba D 10 august 2026: Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă 13 august 2026: Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00)

Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00) 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor

Soluționarea contestațiilor 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale

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