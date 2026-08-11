Acasă » Știri » Câți euro a plătit parcarea, un român, pentru 6 zile la Sunny Beach: „Am parcat mașina peste drum de hotel”

Câți euro a plătit parcarea, un român, pentru 6 zile la Sunny Beach: „Am parcat mașina peste drum de hotel”

De: Irina Vlad 11/08/2026 | 08:45
Câți euro a plătit parcarea, un român, pentru 6 zile la Sunny Beach: Am parcat mașina peste drum de hotel
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru o familie de români care tocmai s-a întors din Bulgaria, hotelul ales a reușit să bifeze cele mai importante criterii ale unui sejur reușit: cazare excelentă, mâncare de calitate și diversificată, plajă întreținută corespunzător și un mediu sigur pentru cei mici, dar și, nu în ultimul rând, o parcare. Cât a costat parcarea pentru 6 zile la Sunny Beach?

Aproape la fel ca în anii trecuți, litoralul bulgăresc rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară. O turistă din România, care tocmai s-a întors dintr-un sejur de 6 zile la Sunny Beach, a oferit o recenzie transparentă și detaliată a întregii experiențe.

Câți euro a plătit parcarea, un român, pentru 6 zile la Sunny Beach: „Am parcat mașina peste drum de hotel”/ sursă foto: arhivă

Cât a costat parcarea pentru 6 zile la Sunny Beach

Se poate spune că Sunny Beach este una dintre stațiunile renumite pentru controversele din jurul locurilor de parcare și a riscului crescut de furt sau ridicare a autoturismelor. Deși hotelul la care a fost cazată nu i-a oferit un loc de parcare propriu, turista a ales o parcare privată, situată chiar în fața resortului. Siguranța și locația au venit la pachet cu un cost suplimentar. Parcarea pentru o singură zi a costat 15 euro, (aproximativ 75 de lei), adică 90 de euro (circa 450 de lei) pentru cele 6 zile de concediu.

„Buna ziua! Astăzi s-a încheiat si sejurul nostru la Hotel Marvel din Sunny Beach! Am plecat pe data de 3 August la ora 6:00 din Județul Dâmbovița si am luat o pe la Giurgiu, drumul destul de liber (noi am platit taxa podului online-15 lei) si am putut trece fara probleme si fara a mai sta mult la coada, am ajuns la hotel la ora 13:15. Am parcat masina peste drum de hotel ,este o parcare păzită(nu este parcarea hotelului) si am dat 90€ pentru 6 zile (15 €/zi)”, a spus românca pe Facebook.

Odată ce una dintre cele mai mari probleme a fost rezolvată, restul sejurului a decurs fără probleme, iar hotelul și serviciile au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Cameră spațioasă cu pat matrimonial generos, o canapea extensibilă la fel de mare și o vedere din cameă directă către parcare. Calitatea preparatelor culinare și micile detalii au făcut diferența pentru această familia de români.

„Camerele destul de spațioase si curate,la fel si baia,destul de mare si curata. Noi am stat la etajul 2 Camera 204 in care am avut un pat mare si o canapea extensibila la fel de mare cu vedere direct la parcare. Mancarea extrem de buna si variata, avea si borcanele pentru bebelusi ,aveai ce alege,se repetau unele feluri dar pe fiecare zi se băga si ceva nou!”, a mai spus turista.

 

NU RATA: Câte pachete de țigări poți aduce din Bulgaria, fără să ai probleme cu legea

Turiști păcăliți de agenția de turism. Au plătit 3.540 de euro pentru o vacanță în Bulgaria la care nu au mai ajuns

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Știri
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Știri
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Mediafax
EXPLICATIV. Ce facilități urmăresc cumpărătorii bucureșteni în 2026
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la...
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Prosport.ro
FOTO. Irina Deleanu, imagini incendiare: „Îmi place să fiu cât mai naturală”
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la volan
Adevarul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată de 23 de ani și are o siluetă de invidiat după 5 sarcini
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Raluca de la Angels! E neschimbată...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu mama sa
Click.ro
Prima victorie în instanță pentru Nidia Moculescu. Ce decizie au luat magistrații în procesul cu...
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
Promotor.ro
Adevărul despre „ambulanța neagră”. Scriitoarea Doina Popescu Brăila, bătută și arsă cu țigarea
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
go4it.ro
Adevărul despre laserul lui Ceaușescu care topea tancurile sovietice
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă se închide, anunță Apele Romane. Care este explicația
Gandul.ro
Reactoarele nucleare din Ungaria, răcite tot de Dunăre, merg cu motoarele turate la maxim. Cernavodă...
Tags:
ULTIMA ORĂ
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este ...
DOC vorbește despre criza care i-a zdruncinat relația cu Anca după ce au devenit părinți: „Este de judecat. Nu faceți așa!”
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul ...
Antena 1 a dezvăluit alte patru ispite masculine de la Insula iubirii. Surprize uriașe pentru sezonul 10
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele ...
Casa din Italia a Gabrielei Cristea a început să fie demolată. Prezentatoarea TV a arătat primele imagini
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Moarte suspectă la un târg din Gorj. Un bărbat de 40 de ani a încetat din viață sub privirile oamenilor
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Corina Caragea, imagini speciale din vacanța în Ibiza. Ce a impresionat-o la insula spaniolă
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Doliu în Poliția Română! A murit comisarul-șef Theodor Alexandru Enăchescu
Vezi toate știrile