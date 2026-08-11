Câți euro a plătit parcarea, un român, pentru 6 zile la Sunny Beach: „Am parcat mașina peste drum de hotel”

Pentru o familie de români care tocmai s-a întors din Bulgaria, hotelul ales a reușit să bifeze cele mai importante criterii ale unui sejur reușit: cazare excelentă, mâncare de calitate și diversificată, plajă întreținută corespunzător și un mediu sigur pentru cei mici, dar și, nu în ultimul rând, o parcare. Cât a costat parcarea pentru 6 zile la Sunny Beach?

Aproape la fel ca în anii trecuți, litoralul bulgăresc rămâne una dintre destinațiile preferate ale românilor pentru vacanțele de vară. O turistă din România, care tocmai s-a întors dintr-un sejur de 6 zile la Sunny Beach, a oferit o recenzie transparentă și detaliată a întregii experiențe.

Cât a costat parcarea pentru 6 zile la Sunny Beach

Se poate spune că Sunny Beach este una dintre stațiunile renumite pentru controversele din jurul locurilor de parcare și a riscului crescut de furt sau ridicare a autoturismelor. Deși hotelul la care a fost cazată nu i-a oferit un loc de parcare propriu, turista a ales o parcare privată, situată chiar în fața resortului. Siguranța și locația au venit la pachet cu un cost suplimentar. Parcarea pentru o singură zi a costat 15 euro, (aproximativ 75 de lei), adică 90 de euro (circa 450 de lei) pentru cele 6 zile de concediu.

„Buna ziua! Astăzi s-a încheiat si sejurul nostru la Hotel Marvel din Sunny Beach! Am plecat pe data de 3 August la ora 6:00 din Județul Dâmbovița si am luat o pe la Giurgiu, drumul destul de liber (noi am platit taxa podului online-15 lei) si am putut trece fara probleme si fara a mai sta mult la coada, am ajuns la hotel la ora 13:15. Am parcat masina peste drum de hotel ,este o parcare păzită(nu este parcarea hotelului) si am dat 90€ pentru 6 zile (15 €/zi)”, a spus românca pe Facebook.

Odată ce una dintre cele mai mari probleme a fost rezolvată, restul sejurului a decurs fără probleme, iar hotelul și serviciile au reușit să se ridice la nivelul așteptărilor. Cameră spațioasă cu pat matrimonial generos, o canapea extensibilă la fel de mare și o vedere din cameă directă către parcare. Calitatea preparatelor culinare și micile detalii au făcut diferența pentru această familia de români.

„Camerele destul de spațioase si curate,la fel si baia,destul de mare si curata. Noi am stat la etajul 2 Camera 204 in care am avut un pat mare si o canapea extensibila la fel de mare cu vedere direct la parcare. Mancarea extrem de buna si variata, avea si borcanele pentru bebelusi ,aveai ce alege,se repetau unele feluri dar pe fiecare zi se băga si ceva nou!”, a mai spus turista.

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