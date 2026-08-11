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Cristi Chivu, favorit la un nou trofeu în Seria A? „Inter este o forță în Italia și a găsit un antrenor care știe ce face”

De: Simona Vlad 11/08/2026 | 08:30
Cristi Chivu, favorit la un nou trofeu în Seria A? „Inter este o forță în Italia și a găsit un antrenor care știe ce face”
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Cristi Chivu continuă să primească aprecieri importante din fotbalul italian, după primul său sezon spectaculos pe banca lui Inter Milano. Tehnicianul român a reușit performanța de a cuceri atât titlul în Serie A, cât și Cupa Italiei, iar acum este considerat unul dintre principalii oameni care pot menține formația milaneză în vârful fotbalului italian.

Printre cei care au numai cuvinte de laudă la adresa lui Chivu se numără și Fabrizio Ravanelli, fost mare atacant al Italiei și unul dintre numele importante din istoria fotbalului peninsular. Acesta consideră că Inter pornește cu prima șansă în lupta pentru noul titlu de campioană.

Fabrizio Ravanelli: „Inter este favorită clară”

Fostul internațional italian este de părere că experiența acumulată de jucătorii lui Inter în sezonul precedent poate reprezenta un avantaj decisiv.

„Cred că Inter este favorita clară, având în vedere că a câștigat Scudetto, iar în spatele său va fi un grup de echipe care ar putea include Roma, Atalanta, Milan, Juventus și Napoli. Va fi o luptă grea, deși consider că Inter este mai puternică în acest moment. Perioada de transferuri nu s-a închis încă, așa că este dificil de prezis cine va fi principala favorită. Totuși, cred că toate echipele se confruntă în prezent cu anumite dificultăți în a găsi jucătorii necesari pentru a acoperi golurile. Trebuie să așteptăm începutul sezonului.”

Ravanelli, impresionat de munca lui Cristi Chivu

Nu este prima dată când Fabrizio Ravanelli vorbește la superlativ despre Cristi Chivu. Fostul atacant a remarcat încă din sezonul trecut schimbarea adusă de antrenorul român la Inter și modul în care acesta a reușit să se apropie de vestiar.

„Inter este o forță în Italia, joacă un fotbal grozav și a găsit un antrenor care știe ce face și care are un sentiment de apartenență. A reușit să stabilească o relație foarte sinceră cu jucătorii. Cred că sunt principalii candidați pentru a câștiga campionatul și se pot descurca bine și în Liga Campionilor. Pot avea un final de sezon excelent.”

Ravanelli, supranumit în perioada în care juca „Vulpea argintie”, datorită culorii părului și a inteligenței sale în fața fundașilor adverși, are un palmares impresionant. A cucerit titlul în Serie A, Liga Campionilor și Cupa UEFA și a evoluat pentru formații precum Juventus, Olympique Marseille, Lazio și Middlesbrough. La echipa națională a Italiei, Ravanelli a bifat 22 de apariții și a marcat de opt ori.

Cristi Chivu, înaintea unui nou sezon la Inter

Noul sezon din Serie A se apropie cu pași repezi, startul campionatului fiind programat pentru 22 august. Cristi Chivu se pregătește pentru un nou capitol important al carierei sale, după un prim sezon de-a dreptul spectaculos la Inter.

Tehnicianul român a cucerit în sezonul precedent atât Scudetto, cât și Cupa Italiei, performanță realizată chiar în primul său sezon ca antrenor principal al formației milaneze.

Chivu a intrat astfel în istoria clubului, devenind primul tehnician care reușește să câștige campionatul și Cupa în primul său sezon ca „principal” la Inter.

Performanța este cu atât mai importantă cu cât românul a reușit acest lucru într-unul dintre cele mai puternice campionate de fotbal din Europa.

Lot de aproape 700 de milioane de euro pentru Chivu

Pentru noul sezon, Cristi Chivu are la dispoziție un lot evaluat la aproximativ 693,8 milioane de euro. Cel mai valoros fotbalist din lot este căpitanul argentinian Lautaro Martínez, cotat la 85 de milioane de euro. Acesta este urmat de fundașul italian Alessandro Bastoni, evaluat la 65 de milioane de euro, și de Federico Dimarco, a cărui cotă de piață este estimată la 50 de milioane de euro.

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