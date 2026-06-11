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După Simona Halep și „Regele mezelurilor”, alte 4 vedete românești au fost surprinse la Mykonos

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 09:09
După Simona Halep și „Regele mezelurilor”, alte 4 vedete românești au fost surprinse la Mykonos
După Simona Halep și „Regele mezelurilor”, alte 4 vedete românești au fost surprinse la Mykonos. Sursa foto CANCAN
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După ce fosta jucătoare de tenis Simona Halep (34 de ani) și faimosul „Rege al mezelurilor” au atras toate privirile pe plajele din Mykonos, alte 4 vedete de top din România au fost prinse în fapt pe insula unde șampaniile curg în valuri și nota de plată dă palpitații!

După un sezon aglomerat și victorii la care orice sportiv visează, a sosit momentul pentru relaxare pentru Cristi Chivu! Marele antrenor român a plecat în Mykonos alături de soție, dar și de un cuplu celebru în showbizul din România!

Nu doar Simona Haleo și „Regele mezelurilor” se distrează în Mykonos

Antrenorul și frumoasa lui soție nu sunt singuri în Mykonos. Cei doi nu s-au dus la distracție singuri, ci cu fratele lui Radu Vâlcan, Cristi, și cu soția lui, Iza. Aceștia s-au pozat într-un local de lux de pe insulă, la care mulți români doar visează să ajungă.

Prezențele feminine din această escapadă au eclipsat instant restul asistenței din localul de fițe, atrăgând toate privirile ca un magnet. Adelina Chivu a ales o ținută all-black la acest eveniment, care i-a pus silueta în valoare. Soția lui Cristi Vâlcan a purtat o rochie argintie, foarte sexy, cu care a reușit să atragă toate privirile, așa cum se întâmplă de fiecare dată.

În tot acest timp, tehnicianul român savura din plin roadele muncii sale, afișând un aer de învingător după ce a scris istorie în fotbalul din Peninsulă. Cristi Chivu a devenit unul dintre cei mai de succes antrenori din lume și a pus numele României pe harta lumii. După o carieră exemplară ca fotbalist, sportivul a dat lovitura și ca antrenor și a câștigat Cupa Italiei cu echipa Inter Milano.

Amărăciunea ascunsă din spatele succesului

În ciuda zâmbetelor transmise acum din fieful milionarilor, drumul spre glorie a fost presărat cu momente tensionate și critici extrem de dure care l-au marcat pe fostul mare sportiv. După victorie, Cristi Chivu a avut parte de admirația italienilor și a fost copleșit de emoții. În cadrul conferinței de presă, antrenorul român a dezvăluit cât de mare este satisfacția după ce a obținut acest trofeu.

”Satisfacția e ușoară, dar am fost rănit de ceea ce au putut copiii mei să citească despre mine la începutul sezonului. Îmi cer scuze față de ei. Dau întregii echipe nota 10, cu mențiunea că mai este loc de îmbunătățiri, deoarece așteptările vor fi mai mari de acum încolo”, a spus el.

VEZI ȘI: Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!

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