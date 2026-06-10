Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!

După mai bine de două decenii în care și-a măsurat viața în turnee, clasamente și trofee, Simona Halep pare să fi descoperit un lux pe care nu și l-a permis (din punct de vedere al timpului, evident) prea des în anii de glorie și anume relaxarea și vacanțele. De când și-a anunțat retragerea din tenis, fosta lideră mondială a schimbat ritmul alert al circuitului WTA cu o existență mult mai relaxată, împărțită între călătorii și timp liber. Timp liber pe care nu și-l petrece singură ori în compania prietenilor, ci mai mult cu noul ei iubit, milionarul Dorin Mateiu. Iar acum, CANCAN.RO vă dezvăluie că „Regina tenisului” și „Regele mezelurilor” au plecat în vacanță, pe meleaguri elene, nu oriunde, ci în Mykonos. Avem imagini tari cu cei doi porumbei care s-au asortat milimetric!

Simona Halep se bucură de noua etapă a vieții sale, fără programul strict și presiunea competițiilor. Simona și-a găsit și noi hobby-uri, printre care și golful (hobby comun cu cel al lui Dorin Mateiu), după ani întregi în care tenisul a fost prioritatea absolută. Dacă pe plan profesional lucrurile sunt clare, viața sentimentală a campioanei continuă să stârnească interes. Deși Simona nu a confirmat niciodată oficial existența unei povești de dragoste, detalii de necontestat au tot apărut de-a lungul timpului.

După retragere, Simona și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, oraș în care și Dorin Mateiu locuiește o bună perioadă din an, iar destinațiile, cercurile de prieteni și aparițiile lor se intersectau tot mai des. Iar acum, imaginile noastre sunt cât se poate de sugestive!

Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu s-au asortat milimetric în vacanța din Grecia

Vom face o scurtă analiză a fotografiilor primite pe pont@cancan.ro. Merită, nu de alta! Cei doi privesc, preț de câteva momente, întinderea albastră a mării. Sau, cine știe, poate chiar orizontul. Romantic! Dar adevăratul detaliu care sare în ochi este altul. Cât de asortați sunt cei doi! Simona poartă un maiou alb impecabil, în timp ce Dorin Mateiu a ales o cămașă albă, lejeră, perfectă pentru temperaturile de vacanță. Ea apare într-o pereche de jeanși scurți albaștri, el într-o pereche de bermude într-o nuanță aproape identică. Coincidență? Greu de crezut. Nici la capitolul încălțăminte nu există diferențe prea mari. Ambii au optat pentru modele în aceeași nuanță camel, iar tabloul este completat de ochelarii de soare purtați de amândoi.

Și parcă nici asta nu era suficient. Accesoriile sunt și ele purtate pe aceeași mână. El afișează un ceas Richard Mille, ea o brățară. Despre ceasul regelui mezelurilor trebuie să spunem că este un Richard Mille Bunna Watson de toată frumusețea, care costă aproape 300.000 de euro. Într-una dintre imagini apare și detaliul care i-ar face pe cei mai romantici să suspine, aceeași mână ținută în buzunar, în aceeași poziție. Tras la indigo! Așa ceva doar la sufletele pereche mai vedem. Mai că am spune că însuși Cupidon s-a rupt de la sânul Afroditei și a venit să arunce cu săgețile lui încărcate de amor.

Dacă ținutele par coordonate până la ultimul detaliu, comportamentul lui Dorin Mateiu completează perfect tabloul. Milionarul demonstrează că știe să joace și rolul de iubit atent. La un moment dat, afaceristul se transformă într-un adevărat fotograf personal pentru Simona. O surprinde pe un pod, cu valurile mării în fundal, caută unghiurile potrivite și pare preocupat ca fiecare cadru să iasă perfect. Să recunoaștem, nu oricine are răbdarea să facă zeci de fotografii până când totul arată impecabil. Asta înseamnă iubit dedicat! Imaginile au fost realizate la plaja restaurantului Spilia, un hotspot al milionarilor din Mykonos.

Dacă Simona a fost ani la rând regina tenisului românesc, Dorin Mateiu este considerat unul dintre greii industriei alimentare. Omul de afaceri și-a construit averea în business-ul cu mezeluri și produse din carne, iar de-a lungul timpului și-a extins investițiile în mai multe domenii.

Dacă povestea de dragoste dintre Simona Halep și Toni Iuruc a durat mai puțin de un an, poate de data asta, relația va fi cu ceva mai mult noroc. Vă reamintim că cei doi foști s-au căsătorit în toamna anului 2021, iar după 8 luni au divorțat, cu două luni înainte de cununia religioasă programată. Dar să revenim la povestea actuală. Pentru că Simona și-a găsit liniștea în brațele lui Dorin Mateiu, care e un milionar de aproximativ 60 de ani, cu o avere estimată cam la 70 de milioane de euro de presa. Diferența de vârstă dintre cei doi nu pare să reprezinte o problemă, Simona a preferat întotdeauna +. La urma urmei, dacă dragoste există, anii nu conteaza mai ales că nimeni nu-i poate suspecta – nici pe unul nici pe altul – că ar urmări altceva la celalalt…Felicitări, nouă ne place cum le stă împreună! 🍀

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