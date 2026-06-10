Acasă » Exclusiv » Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!

Simona Halep și „Regele mezelurilor”, escapadă romantică la Mykonos. Fosta campioană și milionarul nu se mai ascund! Nu le stă rău deloc!

De: Andrei Iovan 10/06/2026 | 19:52
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

După mai bine de două decenii în care și-a măsurat viața în turnee, clasamente și trofee, Simona Halep pare să fi descoperit un lux pe care nu și l-a permis (din punct de vedere al timpului, evident) prea des în anii de glorie și anume relaxarea și vacanțele. De când și-a anunțat retragerea din tenis, fosta lideră mondială a schimbat ritmul alert al circuitului WTA cu o existență mult mai relaxată, împărțită între călătorii și timp liber. Timp liber pe care nu și-l petrece singură ori în compania prietenilor, ci mai mult cu noul ei iubit, milionarul Dorin Mateiu. Iar acum, CANCAN.RO vă dezvăluie că „Regina tenisului” și „Regele mezelurilor” au plecat în vacanță, pe meleaguri elene, nu oriunde, ci în Mykonos. Avem imagini tari cu cei doi porumbei care s-au asortat milimetric!

Simona Halep se bucură de noua etapă a vieții sale, fără programul strict și presiunea competițiilor. Simona și-a găsit și noi hobby-uri, printre care și golful (hobby comun cu cel al lui Dorin Mateiu), după ani întregi în care tenisul a fost prioritatea absolută. Dacă pe plan profesional lucrurile sunt clare, viața sentimentală a campioanei continuă să stârnească interes. Deși Simona nu a confirmat niciodată oficial existența unei povești de dragoste, detalii de necontestat au tot apărut de-a lungul timpului.

Simona Halep și Dorin Mateiu, asortați și sincronizați în Mykonos

După retragere, Simona și-a petrecut mare parte din timp în Dubai, oraș în care și Dorin Mateiu locuiește o bună perioadă din an, iar destinațiile, cercurile de prieteni și aparițiile lor se intersectau tot mai des. Iar acum, imaginile noastre sunt cât se poate de sugestive!

Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu s-au asortat milimetric în vacanța din Grecia

Vom face o scurtă analiză a fotografiilor primite pe pont@cancan.ro. Merită, nu de alta! Cei doi privesc, preț de câteva momente, întinderea albastră a mării. Sau, cine știe, poate chiar orizontul. Romantic! Dar adevăratul detaliu care sare în ochi este altul. Cât de asortați sunt cei doi! Simona poartă un maiou alb impecabil, în timp ce Dorin Mateiu a ales o cămașă albă, lejeră, perfectă pentru temperaturile de vacanță. Ea apare într-o pereche de jeanși scurți albaștri, el într-o pereche de bermude într-o nuanță aproape identică. Coincidență? Greu de crezut. Nici la capitolul încălțăminte nu există diferențe prea mari. Ambii au optat pentru modele în aceeași nuanță camel, iar tabloul este completat de ochelarii de soare purtați de amândoi.

Regele mezelurilor a avut grijă ca regina tenisului să iasă impecabil în poze

Și parcă nici asta nu era suficient. Accesoriile sunt și ele purtate pe aceeași mână. El afișează un ceas Richard Mille, ea o brățară. Despre ceasul regelui mezelurilor trebuie să spunem că este un Richard Mille Bunna Watson de toată frumusețea, care costă aproape 300.000 de euro. Într-una dintre imagini apare și detaliul care i-ar face pe cei mai romantici să suspine, aceeași mână ținută în buzunar, în aceeași poziție. Tras la indigo! Așa ceva doar la sufletele pereche mai vedem. Mai că am spune că însuși Cupidon s-a rupt de la sânul Afroditei și a venit să arunce cu săgețile lui încărcate de amor.

Dacă ținutele par coordonate până la ultimul detaliu, comportamentul lui Dorin Mateiu completează perfect tabloul. Milionarul demonstrează că știe să joace și rolul de iubit atent. La un moment dat, afaceristul se transformă într-un adevărat fotograf personal pentru Simona. O surprinde pe un pod, cu valurile mării în fundal, caută unghiurile potrivite și pare preocupat ca fiecare cadru să iasă perfect. Să recunoaștem, nu oricine are răbdarea să facă zeci de fotografii până când totul arată impecabil. Asta înseamnă iubit dedicat! Imaginile au fost realizate la plaja restaurantului Spilia, un hotspot al milionarilor din Mykonos.

Dacă Simona a fost ani la rând regina tenisului românesc, Dorin Mateiu este considerat unul dintre greii industriei alimentare. Omul de afaceri și-a construit averea în business-ul cu mezeluri și produse din carne, iar de-a lungul timpului și-a extins investițiile în mai multe domenii.

Dacă povestea de dragoste dintre Simona Halep și Toni Iuruc a durat mai puțin de un an, poate de data asta, relația va fi cu ceva mai mult noroc. Vă reamintim că cei doi foști s-au căsătorit în toamna anului 2021, iar după 8 luni au divorțat, cu două luni înainte de cununia religioasă programată. Dar să revenim la povestea actuală. Pentru că Simona și-a găsit liniștea în brațele lui Dorin Mateiu, care e un milionar de aproximativ 60 de ani, cu o avere estimată cam la 70 de milioane de euro de presa. Diferența de vârstă dintre cei doi nu pare să reprezinte o problemă, Simona a preferat întotdeauna +. La urma urmei, dacă dragoste există, anii nu conteaza mai ales că nimeni nu-i poate suspecta – nici pe unul nici pe altul – că ar urmări altceva la celalalt…Felicitări, nouă ne place cum le stă împreună! 🍀

NU RATA – Simona Halep, prinsă în ”haremul” lui Dorin Mateiu din Dubai? Povestea unui triunghi amoros complicat și femeia misterioasă care schimbă regulile

Simona Halep a răbufnit. Prima reacție după ce a fost surprinsă alături de Dorin Mateiu, „regele mezelurilor”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
Exclusiv
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament…
Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și tranzacții în câteva secunde
Exclusiv
Rețeaua care alimenta cu droguri cluburile de fițe din București, destructurată. Modul de operare: șoapte la ureche și…
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un bilet de autobuz!
Mediafax
Cât plătesc demnitarii români CHIRIE pentru locuințele de la stat! Nici cât un...
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit...
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, prezentatoarea TV de la Campionatul Mondial, apariție incendiară în bikini
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost sedată trei luni de iubita tatălui său
Adevarul
Dezvăluiri în cazul Kreiner. Fiica afaceristului ucis susține în instanță că a fost...
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Digi24
Trei familii de români, în violențele dezlănțuite în Belfast. Reacția MAE
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să fie guvernată!”
Mediafax
Favorit SĂ-I IA LOCUL lui EUGEN TOMAC, primele declarații: ”Țara are nevoie să...
Parteneri
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este regula pe care o respectă zilnic
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Iuliana Marciuc a slăbit 7 kilograme în 5 săptămâni. Ce dietă urmează și care este...
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Prosport.ro
FOTO. A apărut într-un costum de baie neobișnuit și a fost făcută praf!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
Click.ro
Dan Negru, dezamăgit de vacanța din Cipru: „Nu aș recomanda!” Ce spune însă despre Grecia?
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Digi 24
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în...
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut cel mai nou model Dacia
Promotor.ro
Dacia Striker, în probe pe străzile din București. Cum au reacționat oamenii când au văzut...
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Măi Bulă, soțul meu se întoarce într–o oră!
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
go4it.ro
Lidl aduce un ventilator fără elice la reducere. Cât costă aparatul
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
Descopera.ro
Unde a fost cea mai mare piață de sclavi din istoria omenirii?
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale RA-APPS. Ce sume plătesc alte partide
Gandul.ro
Scandalos! PNL plăteşte 1.000 de euro statului pentru 20.000 de metri pătraţi, potrivit datelor oficiale...
ULTIMA ORĂ
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Cum va influența El Niño vacanțele din această vară. La ce trebuie să se aștepte turiștii
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Vedeta care a ales cariera înaintea familiei face acum o mărturisire emoționantă despre sarcină
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat ...
Accident cumplit pe DN6, în Caraș-Severin. O tânără de 24 de ani a murit, iar un copil și un bărbat au fost duși de urgență la spital
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
Șoferii diagnosticați cu diabet, vizați de reguli stricte. Ce trebuie să știe în 2026
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
David Cosma, românul care poate ajunge în Formula 1. Povestea pilotului care promite enorm
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Beinur, dezvăluiri despre Nicu Gheară și Puiu Popoviciu: „Totul mergea pe încredere și pe cuvânt”
Vezi toate știrile