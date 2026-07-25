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O stradă din Italia ar putea primi numele lui Alexandru Olaisiu. Românul a murit înecat în lacul Garda

De: Irina Vlad 25/07/2026 | 23:44
O stradă din Italia ar putea primi numele lui Alexandru Olaisiu. Românul a murit înecat în lacul Garda
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Alexandru Olaisiu, în vârstă de 29 de ani, este românul care a murit după ce a salvat de la înec un copil de 9 ani din apele lacului Garda din Italia. În semn de recunoștință, autoritățile locale au înaintat o propunere prin care o stradă ar putea primi numele tânărului. 

Incidentul a avut loc în urmă cu o săptămâmă, în apropierea plajei Giamaica din stațiunea Sirmione, Italia. Un copil britanic în vârstă de 9 ani se zbătea în apă, în încercarea de a se menține la suprafață, moment în care Alexandru s-a aruncat în lac pentru a-l salva.

O stradă din Italia ar putea primi numele lui Alexandru

După ce a adus copilul în siguranță la mal, tânărul a fost înghițit de curenții puternici din apă. Autoritățile italiene l-au căutat neîncetat timp de 5 zile, până când trupul neînsuflețit al tânărului a fost recuperat. Joi, 23 iulie, Alexandru a fost găsit la aproximativ 25 de metri adâncime.

Actul de eroism al românului a impresionat comunitatea în care era locuia și muncea, în orașul Corigliano Rossano. Un condilier local a propus ca sacrificiul lui Alexandru să fie onorat prin atribuirea numelui său unei străzi sau unei piațete din oraș.

Românul era stabilit de mai mulți ani în localitate și devenise extrem de iubit în comunitate, fiind unul dintre acei străini pe care Italia i-a adoptat complet și care s-a adaptat perfect. Propunerea a fost transmisă administrației locale și organismelor competente, care urmează să analizeze procedura administrativă necesară.

Tocmai a fost înregistrată o cerere pentru denumirea unei străzi sau a unei piețe în memoria acestui tânăr curajos și altruist din Corigliano Rossano, Alexandru Olaisiu Sorin, în vârstă de 24 de ani, de origine română, care și-a sacrificat viața tânără pentru a salva un copil care se îneca în lacul Garda.

Este o recunoaștere pe deplin meritată, pentru ca amintirea lui să nu se estompeze odată cu trecerea timpului, un exemplu de integrare și de noblețe sufletească pentru care noi toți trebuie să fim recunoscători și mulțumitori. Onoare acestui tânăr erou, pentru ca gestul său să fie comemorat într-un mod tangibil, Odihnește-te în pace, SORIN”, a fost mesajul transmis de consilierul local Giancarlo Bosco.

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