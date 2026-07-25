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Paula, o tânără de 26 de ani, și-a dat demisia la câteva ore după angajare: ”Nu pentru că mi-e lene”

De: Andreea Stăncescu 25/07/2026 | 23:39
Paula, o tânără de 26 de ani, și-a dat demisia la câteva ore după angajare: ”Nu pentru că mi-e lene”
O tânără și-a dat demisia după câteva ore / Sursa foto: Pexels
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O tânără din Spania a devenit virală după ce a luat o decizie pe care puțini ar avea curajul să o ia. La doar câteva ore după ce și-a început noul loc de muncă, aceasta și-a anunțat demisia, explicând că a realizat imediat că postul nu i se potrivește și că nu își dorește să își petreacă timpul într-un mediu în care nu se simte bine.

Paula Lapeña, în vârstă de 23 de ani, își căutase un loc de muncă timp de mai multe săptămâni, iar în cele din urmă s-a angajat ca vânzătoare. Entuziasmul de la început a dispărut însă foarte repede. Chiar din primele ore, în timp ce i se prezentau responsabilitățile și programul de lucru, și-a dat seama că nu își poate imagina un viitor în acel loc.

Sursa foto: Pexels

De ce a renunțat tânăra la job după câteva ore

Ulterior, tânăra și-a povestit experiența pe rețelele de socializare, unde mesajul ei a atras mii de reacții. Ea a precizat că decizia nu a avut nicio legătură cu lipsa dorinței de a munci sau cu dificultatea sarcinilor pe care urma să le îndeplinească. Din punctul ei de vedere, este important ca oamenii să nu rămână într-un loc care le afectează starea de spirit, mai ales dacă nu sunt constrânși de probleme financiare urgente.

„Nu din cauză că sunt slabă sau pentru că mi-e lene. (…) În timp ce mi se explicau sarcinile, îmi spuneam deja în gând că vreau să plec. Chiar trebuie să rămân aici, cu un contract de 40 de ore pe săptămână, de luni până sâmbătă, într-un loc care nu-mi place? Nu am de ce să rămân într-un loc care mă amărăște”, a spus Paula.

Paula a recunoscut că își făcuse o imagine diferită despre job înainte de angajare și că realitatea nu a corespuns așteptărilor sale. Programul de lucru și atmosfera au convins-o rapid că nu era locul potrivit pentru ea.

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