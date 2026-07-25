Alice Peneacă s-a cununat religios cu Dragoș Caliminte. Cum arată rochia de mireasă desprinsă din basme

La câteva săptămâni de la cununia civilă, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios. Fotomodelul a marcat unul dintre cele mai importante momente din viața sa îmbrăcată într-o rochie de mireasă desprinsă parcă din poveștile cu zâne.

La începutul lunii iulie, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte au devenit oficial soț și soție în acte. Cei doi au spus un „DA” hotărât în fața ofițerului stării civile, în cadrul unui eveniment restrâns și intim, alături de ei fiind rudele și prietenii apropiați. Ceremonia a avut loc la pe litoralul românesc, la Constanța, și a fost descris ca fiind definiția supremă a eleganței, la fel ca și petrecerea de după, organizată în aer liber – vezi AICI imagini de la cununie.

Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios

Sâmbătă, 25 iulie, Alice Peneacă și Dragoș Caliminte s-au căsătorit religios. Fotomodelul și bărbatul vieții sale și-au jurat credință în fața altarului. În contrast cu ținuta pe care a purtat-o la cununia civilă, unde a îmbrăcat un costum din două piese, cu fustă și sacou, accesorizate cu o pălărie și un buchet de cale negre, de data aceasta, Alice Peneacă a defilat într-o rochie desprinsă din basme – vezi IMAGINI în galeria foto.

Fotomodelul internațional a purtat o rochie albă cu corset, mâneci delicate din dantelă și o trenă spectaculoasă. Cu un voal la fel de lung și părul lăsat liber, ținuta a fost completată de un buchet de crini albi complet înfloriți.

Alături de ea, Dragoș Caliminte a ales o ținută perfect asortată cu a soției sale: un sacou alb, cămașă albă, pantaloni negri și un papion negru clasic. După ceremonia religioasă, cei aproximativ 200 de invitați îi vor celebra pe miri în cadrul unei petrecei în aer liber.

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