Doliu în Galați! Preotul Dorin-Gabriel Pandele a murit la 55 de ani

Este doliu în comunitatea din Galați. Un cunoscut duhovnic și profesor de la „Dunărea de Jos” s-a stins din viață la doar 55 de ani. Anunțul a fost făcut public de reprezentanții universității pe pagina oficială.

Dorin-Gabriel Pandele a murit la vârsta de doar 55 de ani, în mod fulgerător. Acesta a fost apreciat de întreaga comunitate galațeană, având o carieră impresionantă atât în domeniul preoției, cât și în cel al educației. În urma veștii triste, cei care l-au cunoscut pe Dorin au lăsat mesaje de condoleanțe, iar acum se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum.

Preotul și profesorul Dorin-Gabriel Pandele a murit

Dorin-Gabriel Pandele s-a născut pe 10 ianuarie 1971 în comuna Ivești din județul Galați. El a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din București în anul 1996, iar apoi a continuat studiile în Elveția. Ulterior, și-a început activitatea la Parohia Gohor II. La puțin timp a slujit la Catedrala Episcopală din Galați. Din anul 2005 și până la deces, a fost preot paroh la Biserica „Sfântul Arhidiacon Ștefan” .

Pe lângă activitatea de la biserică, bărbatul s-a ocupat și de educație. Și-a început cariera didactică la Seminarul Tehnologic „Sfântul Apostol Andrei” . Ulterior, a devenit conferențiar universitar la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie din cadrul Universității „Dunărea de Jos”.

Mesajul emoționant al reprezentanților universității „Dunărea de Jos”

Joi, 23 iulie, reprezentanții universității și totodată prietenii lui Dorin-Gabriel Pandele au transmis un mesaj emoționant în mediul online. Aceștia au subliniat regretul pe care îl au în urma dispariției și au scris despre cariera pe care a avut-o îndrăgitul preot și profesor.

Suntem mai săraci astăzi. Colegul nostru, părintele conferențiar dr. 𝗗𝗼𝗿𝗶𝗻-𝗚𝗮𝗯𝗿𝗶𝗲𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗹𝗲 a plecat fără de veste în veșnicie, luând cu el un univers întreg de știință și de înțelepciune, de spirit și de umanitate.

Membru respectat al Departamentului de Teologie al facultății noastre, părintele conf. univ. dr. Dorin-Gabriel Pandele a avut o carieră didactică de mare valoare, fiind autor de cărți și de articole de specialitate în domeniul teologic. A urmat cursurile de 𝙢𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧 î𝙣 𝙩𝙚𝙤𝙡𝙤𝙜𝙞𝙚 𝙤𝙧𝙩𝙤𝙙𝙤𝙭ă la The Orthodox Institute of Chambesy, Geneve și a obținut 𝘁𝗶𝘁𝗹𝘂𝗹 𝗱𝗲 𝗱𝗼𝗰𝘁𝗼𝗿 î𝗻 𝗜𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗕𝗶𝘀𝗲𝗿𝗶𝗰𝗶𝗶 la Universitatea din București, devenind și membru al Asociației Internaționale de Studii Patristice. În cadrul facultății noastre a fost titular al cursurilor de 𝗜𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗕𝗶𝘀𝗲𝗿𝗶𝗰𝗲𝗮𝘀𝗰ă 𝗨𝗻𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮𝗹ă și 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗶 𝗕𝗶𝗯𝗹𝗶𝗰𝗲 (𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝘂𝗹 𝗩𝗲𝗰𝗵𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗧𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁), la specializările Artă Sacră și Teologie Ortodoxă Asistență Socială. A îmbrățișat și slujirea preoțească în cadrul eparhiei Dunării de Jos.

Din opera publicată a părintelui Pandele menționăm cărțile: 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘰𝘯 ș𝘪 𝘊𝘭𝘶𝘯𝘺. Î𝘯𝘯𝘰𝘪𝘳𝘦 ș𝘪 𝘳𝘦𝘧𝘰𝘳𝘮ă î𝘯 𝘮𝘰𝘯𝘢𝘩𝘪𝘴𝘮𝘶𝘭 𝘥𝘪𝘯 𝘙ă𝘴ă𝘳𝘪𝘵 ș𝘪 𝘈𝘱𝘶𝘴. 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘶 𝘐𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘤 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷, 𝘓𝘦 𝘮𝘰𝘯𝘢𝘤𝘩𝘪𝘴𝘮𝘦 𝘦𝘵 𝘭𝘦 𝘚𝘦𝘱𝘵𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘪𝘭𝘦 𝘖𝘦𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘪𝘲𝘶𝘦, 𝘔𝘰𝘯𝘢𝘩𝘪𝘴𝘮𝘶𝘭 ș𝘪 𝘚𝘪𝘯𝘰𝘥𝘶𝘭 𝘝𝘐𝘐 𝘌𝘤𝘶𝘮𝘦𝘯𝘪𝘤 și 𝘊𝘶𝘳𝘴 𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘵𝘪𝘷 î𝘯 𝘐𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘓𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘪 𝘗𝘰𝘴𝘵𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦.

Dumnezeu să-l ierte și să-l primească în Împărăția Sa!, au scris reprezentanții universității pe Facebook.

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