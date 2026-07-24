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Accident grav în Dolj! Două mașini s-au izbit și au fost proiectate într-o stație de carburanți

De: Irina Vlad 24/07/2026 | 18:03
Accident grav în Dolj! Două mașini s-au izbit și au fost proiectate într-o stație de carburanți
Accident grav în Dolj! Două mașini s-au izbit și au fost proiectate într-o stație de carburanți/ sursă foto: social media
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Un accident destul de neobișnuit a avut loc în comuna Coșoveni, județul Dolj. După ce s-au lovit violent, două mașini au fost proiectate într-o stație de alimentare cu carburanți. Impactul a fost atât de puternic încât pompele cu benzină și motorină au fost puse la pământ.

Accidentul a avut loc vineri, 24 iulie, în comuna Coșoveni, județul Dolj. O mașină condusă de un bărbat de 38 de ani, care se deplasa în direcția Craiova-Caracal, a intrat în depășirea unui autoturism condus de un bărbat de 32 de ani. Cel din urmă, fără să se asigure în oglinzile retrovizorii, a virat la stânga chiar în acel moment. Impactul a fost atât de puternic încât ambele mașini au fost proiectate într-o benzinărie de pe margiea drumului.

Accidentul s-a produs vineri, 24 iulie, în comuna Coșoveni, județul Dolj/ sursă foto: social media

Pericol de explozie în benzinăria din Coșoveni

La fața locului au ajuns echipaje ale poliției din cadrul Serviciului Rutier Dolj și ale Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni – care au constatat că ambii șoferi au încălcat legea prin efectuarea unei depășiri pe linia continuă.

Bărbatul de 32 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la spital, fiind conștient și cooperant. Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Pentru a înlătura orice pericol, oamenii legii au impus măsuri restrictive privind accesul în zonă, din cauza riscului de explozie sau de scurgeri de combustibil de la pompele avariate.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dolj și Secției 4 Poliție Rurală Coșoveni care, din primele cercetări, au stabilit faptul că un autoturism condus în comuna Coșoveni, din direcția Craiova către Caracal, de un bărbat de 38 de ani, din Craiova, în timp ce s-ar fi angajat în depășirea unui autoturism condus de un bărbat de 32 de ani, din aceeași localitate, care la rândul său ar fi efectuat viraj stânga fără să se asigure, ar fi intrat în coliziune cu aceasta, ambele autoturisme încălcând marcajul longitudinal continuu. Din impact, autoturismele au fost proiectate într-o stație de alimentare carburant.

În urma evenimentului rutier, bărbatul de 32 de ani a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportat la spital conștient și cooperant. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative”, potrivit IPJ Dolj.

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