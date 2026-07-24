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Vreme severă imediată în România! Lista localităților vizate de cod portocaliu

De: Denisa Crăciun 24/07/2026 | 18:31
Vreme severă imediată în România! Lista localităților vizate de cod portocaliu
Cod portocaliu în România/ sursă foto: Colaj Pixabay
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Administrația Națională de Meteorologie anunță vreme severă în mai multe localități din țară. Vineri, 24 iulie, meteorologii au emis avertizări importante. În unele zone intră în vigoare cod portocaliu, iar de curând s-a trimis un mesaj Ro-Alert.

După o scădere bruscă de temperaturi, meteorologii anunță în continuare instabilitate meteorologică. Administrația Națională de Meteorologie avertizează că vineri, 24 iulie, mai multe localități vor fi sub cod portocaliu. În zonele vizate se așteaptă descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. În Pantelimon, Ilfov, s-a transmis un mesaj Ro-Alert pentru siguranța locuitorilor, avertizând cu privire la vreme severă în intervalul orar 16:14 – 17:00.

Ro-Alert Pantelimon
Ro-Alert Pantelimon

Vreme severă în România

Vineri, 24 iulie, la ora 16:14, s-a emis un mesaj de avertizare Ro-Alert în Pantelimon, Ilfov. Informarea aduce în prim-plan codul portocaliu care vizează mai multe localități. Acesta se manifestă prin averse torențiale ce vor acumula 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 60-70 km/h, dar și grindină. Specialiștii îi atenționează pe localnici cu privire la măsurile de adăpostire și autoprotecție. De asemenea, ei recomandă evitarea deplasărilor care nu sunt necesare.

Pe tot parcursul zilei, mai multe localități sunt sub același cod portocaliu. Localitățile sunt următoarele:

Între orele 17.30-18.05: Județul Giurgiu (Letca Nouă, Răsuceni, Toporu);

Între orele 17.30-18.05: Județul Teleorman (Drăgănești-Vlașca, Mereni, Bujoreni, Crevenicu);

Între orele 17.00-17.45: Județul Călărași (Ulmeni, Spanțov, Chiselet, Oltenița);

Între orele 16.14-17.00: Județul Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Brănești, Balotești, Afumați, Moara Vlăsiei, Găneasa, Ștefăneștii de Jos, Dobroești, Tunari, Petrăchioaia, Dascălu);

Între orele 15.23-16.10: Județul Călăraşi (Budești, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Gălbinași, Crivăț);

Între orele 15.23-16.10: Județul Giurgiu (Hotarele, Prundu, Valea Dragului, Greaca, Herăști, Isvoarele).

Cod galben în România

Pe lângă codul portocaliu, meteorologii au emis și un cod galben. Acesta avertizează cu privire la averse torențiale care vor acumula 15…25 l/mp, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici (sub 1 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 50…60 km/h. Lista localităților vizate este următoarea:

Între orele 17.09-17.50: Județul Iași ( Șipote, Vlădeni, Andrieșeni, Focuri, Gropnița, Coarnele Caprei, Fântânele, Roșcani);

Între orele 16.54-17.40: Județul Teleorman (Teleorman: Videle, Botoroaga, Drăgănești- Vlașca, Mereni, Bujoreni, Răsmirești, Crevenicu);

Între orele 16.05-17.00: Județul Constanța (Negru Vodă, Limanu, Chirnogeni, Albești, Comana);

Între orele 15.38-16.15: Județul Teleorman (Bragadiru, Bujoru).

VEZI ȘI: Prognoza meteo azi, 24 iulie 2026. Vreme de toamnă la final de iulie. ANM anunță ploi torențiale, grindină și temperaturi neobișnuit de scăzute

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