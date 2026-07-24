Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly. După ani de critică, vedeta a îngropat securea războiului

Selly se bucură de un succes incredibil după deschiderea oficială a stațiunii Nibiru. Vedete din diverse domenii au ajuns să vorbească în mediul online despre reușita tânărului, inclusiv persoane care l-au criticat de-a lungul timpului. Printre cei care i-au adus cuvinte de laudă se numără chiar Oana Roman.

Oana Roman a vorbit pentru prima dată despre proiectul fenomen al lui Selly, pe numele său real Andrei Șelaru. Aceasta pare că a îngropat securea războiului și asta pentru că pe lângă cuvintele frumoase pe care i le-a transmis, vedeta și-a retras criticile pe care le-a avut față de el în repetate rânduri.

Oana Roman, cuvinte de laudă la adresa lui Selly

În urmă cu câțiva ani, Oana Roman era complet împotriva lui Selly. Mai mult decât atât, l-a criticat aspru în mediul online. Acum, însă, pare să fi devenit fana lui și a stațiunii Nibiru din Costinești.

Ea a mărturisit în mediul online, prin intermediul unui videoclip distribuit recent, că a ajuns și ea acolo și a rămas plăcut surprinsă. De asemenea, vedeta a subliniat că îi pare rău pentru scandalul dintre cei doi și că își retrage criticile anterioare.

Știu că poate nu credeți, dar am venit la Nibiru. Ce este aici nu vă pot descrie în cuvinte. Ce am văzut aici eu nu am crezut că poate să fie adevărat. Sincer, fabulos. Deci este un oraș construit în câteva luni. Efectiv, fabulos. Nu mă puteți acuza că am pile sau că m-a pus cineva să spun asta, dar… fabulos. Pot chiar să spun că îmi retrag cuvintele și că îmi pare rău că am avut un conflict cu Selly, dar ce a făcut băiatul ăsta aici… Bravo, bravo, felicitări!, a spus Oana Roman pe Instagram.

De la ce a pornit conflictul dintre Oana Roman și Selly

Oana Roman a fost împotriva influencerului, în urmă cu trei ani. El și-a exprimat opiniile despre anumite subiecte de interes public, în mod special despre educație, iar fiica lui Petre Roman a considerat la acea vreme că nu este în măsură să aibă aceste păreri.

Și apropo de asta, pe mine băiețașul ăsta (n.r. – Selly) mă scoate din minți efectiv, pentru că de fiecare dată când există un subiect, o dezbatere publică, se trezește el să-și dea cu părerea. În această situație își dă el cu părerea despre educație, acest băiat care a recunoscut singur că nu a citit niciun fel de literatură în viața lui, că n-a făcut prea multă școală și că este foarte cumpătat cheltuind 20.000 de euro pe lună. Da, educația este un set de valori care vine din partea adulților către tineri, dar este și responsabilitatea publică a societății. Degeaba ești educat cum trebuie acasă și la școală, dacă trăiești într-o societate absolut distrusă, cum este cea în care trăim acum, a spus Oana Roman în trecut.

VEZI ȘI: Ce a pățit Oana Roman pe Aeroportul Otopeni, după ce a aterizat în România: „Ceva rău de tot. Bătaie de joc”

Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale