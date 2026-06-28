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Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale

De: Andreea Stăncescu 28/06/2026 | 23:53
Provocarea inedită prin care Oana Lis a ajuns lângă Brad Pitt. Imaginile au devenit virale
Ce fotografii a primit Oana Lis / Sursa foto: Facebook
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Oana Lis și-a provocat fanii din mediul online și a reușit să stârnească un val de reacții amuzante. Cunoscută pentru felul în care tratează cu umor întâmplările din viața sa, vedeta le-a lansat urmăritorilor de pe Facebook o provocare inedită, să transforme, cu ajutorul inteligenței artificiale, o fotografie realizată într-o toaletă într-o imagine care să pară făcută într-un loc „scump”. Rezultatul a depășit toate așteptările, iar internauții au dat dovadă de multă imaginație.

La 46 de ani, Oana Lis este foarte activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională. În ultimii ani, aceasta a trecut prin perioade dificile, marcate atât de pierderea unor persoane apropiate, cât și de problemele de sănătate ale soțului său, Viorel Lis, în vârstă de 81 de ani. Cu toate acestea, și-a păstrat optimismul și zâmbetul, calități care au făcut-o apreciată de comunitatea sa online.

Provocarea lansată de Oana Lis a devenit rapid virală pe Facebook, adunând zeci de comentarii și imagini realizate de urmăritorii săi. Totul a pornit de la dorința vedetei de a vedea cât de creativi pot fi fanii săi folosind inteligența artificială. (VEZI GALERIA FOTO PENTRU IMAGINI)

„Dragilor, editați-mi și mie poza asta, cine știe, vă rog, ca și cum aș fi într-un loc SCUMP !!! Aici eram într-un WC-u”, a scris Oana Lis pe contul ei de Facebook.

Cum arată fotografiile făcute pentru Oana Lis

Zeci de utilizatori au editat fotografia și au plasat-o pe Oana în cele mai diverse decoruri. În unele imagini, aceasta apărea la evenimente mondene, pe covorul roșu, în restaurante exclusiviste sau în locații luxoase.

Alții au ales o abordare mult mai amuzantă și au integrat-o în peisaje neobișnuite, precum o benzinărie, lângă un bancomat, la aparatul de reciclare dintr-un supermarket, în mijlocul naturii, în căruță sau chiar în Evul Mediu.

Sursa foto Facebook

Internauții au mers și mai departe, imaginând-o alături de actori celebri sau în compania unor grupuri de bărbați, spre amuzamentul tuturor. Nici Mara Bănică nu a ratat ocazia de a intra în joc, publicând o fotografie cu un living simplu și glumind că inteligența artificială a eliminat-o pe Oana din imagine, lăsând doar mobila. Reacțiile nu au întârziat să apară, iar întreaga provocare s-a transformat într-un moment de divertisment pentru mii de utilizatori.

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