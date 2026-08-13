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Sfârșit tragic pentru o un turist de 17 ani în Grecia. A murit după ce s-a electrocutat în duș

De: Andreea Stăncescu 13/08/2026 | 18:03
Sfârșit tragic pentru o un turist de 17 ani în Grecia. A murit după ce s-a electrocutat în duș
Un băiat de 17 ani s-a electrocutat în duș / Sursa foto: Shutterstock
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O vacanță în Grecia s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Irlanda, după ce un adolescent de 17 ani a murit electrocutat în timp ce făcea duș. Incidentul a avut loc pe insula Kimolos, din Marea Egee, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs tragedia.

Băiatul se afla în locuința în care familia era cazată atunci când a suferit un șoc electric și s-a prăbușit în duș. Din primele informații, decesul ar fi survenit foarte rapid, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Foto: Pixabay

Instalația nu a fost schimbată de zeci de ani

Polițiștii au solicitat intervenția unui specialist care să verifice instalația electrică a imobilului. Anchetatorii vor să afle dacă o defecțiune a sistemului a provocat electrocutarea și dacă locuința îndeplinea toate condițiile de siguranță.

O informație importantă verificată de autorități este legată de vechimea instalației. Potrivit primelor date din anchetă, aceasta nu ar fi fost modernizată din anii 1970. În același timp, imobilul ar fi avut un certificat actualizat.

Polițiștii verifică și existența sistemelor de protecție care ar fi putut preveni producerea unui asemenea accident. Familia adolescentului va avea posibilitatea să desemneze propriul expert tehnic pentru a participa la verificări.

„A murit în duș în urma unui șoc electric. A existat în mod clar un fel de defecțiune la instalația electrică. Totul s-a întâmplat instantaneu. Din câte se pare, instalația electrică nu fusese modernizată din 1970, deși casa avea un certificat actualizat. Investigăm acest aspect. Tabloul electric nu avea un dispozitiv de siguranță care ar fi putut preveni supratensiunea”, a declarat poliția.

Familia băiatului avea legături apropiate cu insula, mama adolescentului fiind originară din această zonă, iar rudele obișnuiau să revină aici. Kimolos este o insulă cu mai puțin de 1.000 de locuitori, iar vestea morții adolescentului a șocat localnicii. Principala cauză suspectată în acest moment este un stop cardiac provocat de electrocutare. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.

„Mama băiatului este devastată, la fel și tatăl său. Nimeni nu se așteaptă să-și piardă copilul într-un asemenea mod. Este fără precedent”, a transmis un localnic.

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