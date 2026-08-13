Patrick Borcea, fiul omului de afaceri Cristi Borcea, este acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită după ce ar fi pătruns în locuința acesteia. Femeia a sunat la 112, iar polițiștii au intervenit. Pe numele tânărului a fost emis ulterior un ordin de protecție valabil șase luni, acesta urmând să fie monitorizat electronic.

Un incident grav ar fi avut loc la începutul lunii august, în Sectorul 6 al Capitalei. Patrick Borcea ar fi ajuns în locuința fostei sale iubite, iar între cei doi ar fi izbucnit un conflict. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, femeia a plecat pentru scurt timp de acasă, fără să asigure ușa de acces. La întoarcere, aceasta l-ar fi găsit pe fostul concubin în interiorul locuinței.

Femeia a sunat la 112

Incidentul ar fi avut loc pe 1 august, în jurul orei 10:15. După ce l-ar fi găsit pe fostul iubit în apartament, femeia a apelat numărul de urgență 112 și a cerut intervenția polițiștilor. Potrivit sesizării, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar tânărul este acuzat că ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic pe femeie. După incident, acesta ar fi plecat din locuință având asupra sa cheile apartamentului și pe cele ale autoturismului tinerei. Ulterior, Patrick Borcea s-ar fi prezentat la sediul Secției 20 Poliție, unde ar fi predat cheile.

Patrick Borcea va purta brățară electronică

În urma sesizării, polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Măsura a presupus inclusiv monitorizarea electronică a acestuia.

„Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză”, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, cazul a ajuns în instanță, iar Judecătoria Sectorului 6 a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil timp de șase luni. Astfel, în această perioadă, Patrick Borcea trebuie să respecte măsurile impuse de instanță și va fi monitorizat electronic.

Ancheta continuă

Cazul se află în continuare în atenția autorităților. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Ancheta vizează acuzații de amenințare, lovire sau alte violențe și furt calificat.

În acest moment, acuzațiile formulate în urma sesizării sunt cercetate de autorități, iar emiterea ordinului de protecție nu reprezintă o condamnare penală. Urmează ca ancheta să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul și eventualele responsabilități penale.

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