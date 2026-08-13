Acasă » Știri » Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită. Va purta brățară electronică timp de șase luni

Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită. Va purta brățară electronică timp de șase luni

De: Simona Vlad 13/08/2026 | 18:30
Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită. Va purta brățară electronică timp de șase luni
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Patrick Borcea, fiul omului de afaceri Cristi Borcea, este acuzat că și-ar fi agresat fosta iubită după ce ar fi pătruns în locuința acesteia. Femeia a sunat la 112, iar polițiștii au intervenit. Pe numele tânărului a fost emis ulterior un ordin de protecție valabil șase luni, acesta urmând să fie monitorizat electronic.

Un incident grav ar fi avut loc la începutul lunii august, în Sectorul 6 al Capitalei. Patrick Borcea ar fi ajuns în locuința fostei sale iubite, iar între cei doi ar fi izbucnit un conflict. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, femeia a plecat pentru scurt timp de acasă, fără să asigure ușa de acces. La întoarcere, aceasta l-ar fi găsit pe fostul concubin în interiorul locuinței.

Femeia a sunat la 112

Incidentul ar fi avut loc pe 1 august, în jurul orei 10:15. După ce l-ar fi găsit pe fostul iubit în apartament, femeia a apelat numărul de urgență 112 și a cerut intervenția polițiștilor. Potrivit sesizării, între cei doi ar fi izbucnit un conflict, iar tânărul este acuzat că ar fi amenințat-o și ar fi agresat-o fizic pe femeie. După incident, acesta ar fi plecat din locuință având asupra sa cheile apartamentului și pe cele ale autoturismului tinerei. Ulterior, Patrick Borcea s-ar fi prezentat la sediul Secției 20 Poliție, unde ar fi predat cheile.

Patrick Borcea va purta brățară electronică

În urma sesizării, polițiștii au emis inițial un ordin de protecție provizoriu împotriva bărbatului. Măsura a presupus inclusiv monitorizarea electronică a acestuia.

„Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză”, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, cazul a ajuns în instanță, iar Judecătoria Sectorului 6 a dispus emiterea unui ordin de protecție valabil timp de șase luni. Astfel, în această perioadă, Patrick Borcea trebuie să respecte măsurile impuse de instanță și va fi monitorizat electronic.

Ancheta continuă

Cazul se află în continuare în atenția autorităților. Cercetările sunt desfășurate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6. Ancheta vizează acuzații de amenințare, lovire sau alte violențe și furt calificat.

În acest moment, acuzațiile formulate în urma sesizării sunt cercetate de autorități, iar emiterea ordinului de protecție nu reprezintă o condamnare penală. Urmează ca ancheta să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul și eventualele responsabilități penale.

CITEȘTE ȘI:

Doliu pentru Mihaela Borcea. Tatăl ei a murit: „Ai fost un luptător, un om puternic, pozitiv”

Moștenitorul lui Cristi Borcea, marcaj strâns la Andreea Bostănică în Biutiful. Au schimbat priviri dulci, dar finalul serii i-a dat toate planurile peste cap!

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit
Știri
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Știri
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a ...
Regele Charles a scăpat ca prin minune dintr-o tragedie petrecută în Elveția. Prietenul său nu a supraviețuit
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Ce spune șoferul care a provocat tragedia din Brașov, soldată cu doi morți: „M-am trezit la spital”
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Prețuri uriașe de Sfânta Maria. Cât plătesc românii pentru două nopți la mare sau la munte
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: ...
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
Trei zodii pot ajunge în centrul atenției în următoarele patru luni. Ce le rezervă astrele
Trei zodii pot ajunge în centrul atenției în următoarele patru luni. Ce le rezervă astrele
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce ...
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce au găsit ploșnițe în cameră: „Am plecat cu copiii noaptea”
Vezi toate știrile