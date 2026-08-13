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Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”

De: David Ioan 13/08/2026 | 19:06
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
Delia, afectată de eclipsa totală de Soare. Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut: „Cea mai tristă persoană în viață am fost”
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Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, vizibilă în mai multe zone din emisfera nordică și considerată un eveniment rar pentru Europa, nu a fost un moment plăcut pentru Delia Matache.

Artista a povestit că, în perioada fenomenului astronomic, a resimțit o stare intensă de tristețe și disconfort emoțional, deși pentru majoritatea oamenilor spectacolul cerului a fost unul spectaculos.

Delia, afectată de eclipsa totală de Soare

În timp ce alerga în parc, Delia a filmat un scurt videoclip în care le-a spus urmăritorilor că eclipsa i-a provocat o stare neobișnuit de proastă. Artista a mărturisit că s-a simțit copleșită emoțional și i-a întrebat pe cei care o urmăresc dacă au trecut printr-o experiență similară.

„Mai e cineva care s-a simțit absolut îngrozitor de această eclipsă, sau… Absolut sad. Cea mai tristă persoană în viață am fost”, spune Delia în înregistrare. Deși nu a explicat concret cauza, artista a lăsat să se înțeleagă că perioada eclipsei a coincis cu un moment dificil pentru ea.

Delia a vorbit recent și despre lucrurile pe care vrea să le îmbunătățească în viața sa. Artista a spus că își dorește să își corecteze stilul de alergare, fiind nemulțumită de felul în care se vede în filmări.

„Vreau să îmi îmbunătățesc forma de alergare. Vreau să alerg mai frumos, nu îmi place ce văd în filmări, nu îmi place, nu îmi place cum arăt, nu ridic genunchii destul de sus, dar voi lucra la acest aspect”, a declarat ea.

Artista a dezvăluit starea neașteptată prin care a trecut

Pe lângă sport, Delia a recunoscut că încearcă să își regleze și alimentația. Spune că nu consumă suficiente fibre și că dieta ei este dominată de carbohidrați, lucru pe care vrea să îl schimbe.

„Vreau să mă hrănesc corect. Nu mănânc fibre. Niciodată nu cred că mănânc. Nu ai cum să trăiești așa. Prea mult carbs. E bun pentru curse și e bun pentru alergare pentru că ai nevoie de carbohidrați, dar eu trăiesc exclusiv pe carbohidrați. E prea mult. Trebuie să rezolvăm”, a mărturisit artista.

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