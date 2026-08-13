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Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce au găsit ploșnițe în cameră: „Am plecat cu copiii noaptea”

De: Elisa Tîrgovățu 13/08/2026 | 18:07
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce au găsit ploșnițe în cameră: „Am plecat cu copiii noaptea”
Vacanță de coșmar pentru o familie de români în Bulgaria. Au fost dați afară din hotel după ce au găsit ploșnițe în cameră: „Am plecat cu copiii noaptea” / Sursa foto: Pixabay
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O vacanță în Bulgaria s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru o familie de turiști români, care afirmă că a fost nevoită să își caute un alt loc de cazare după ce a descoperit ploșnițe în camera unui hotel de patru stele din Sunny Beach. Potrivit turiștilor, după ce au semnalat problema personalului unității, aceștia ar fi fost acuzați că au adus insectele în hotel și li s-ar fi cerut să părăsească proprietatea.

O turistă din România a făcut publică experiența familiei sale pe un grup online destinat celor care își planifică vacanțele în Bulgaria. Pentru a susține cele relatate, aceasta a încărcat mai multe fotografii realizate în timpul concediului, în care pot fi observate insectele descoperite în camera în care era cazată familia.

Potrivit femeii, problema nu ar fi fost rezolvată de reprezentanții hotelului. Mai mult, situația ar fi dus la îndepărtarea familiei din unitatea de cazare.

 „Mare atenție Hotel Alba Sunny Beach! Singura lor soluție pentru noi a fost să ne dea afară din hotel, spunând că noi am adus ploșnițele acolo”, a transmis turista.

Femeia susține că le-a comunicat angajaților hotelului că familia avea bilet de întoarcere în România abia pentru finalul săptămânii. Potrivit acesteia, explicația nu a determinat conducerea unității să își schimbe hotărârea. Astfel că familia a fost nevoită să găsească rapid o alternativă pentru a ajunge acasă.

„În condițiile în care noi le-am explicat că aveam transportul la sfârșitul săptămânii, nu i-a interesat. Ne-au zis că trebuie să părăsim hotelul. Am găsit autocar seara la ora 22. Am plecat cu copiii noaptea, obosiți, care plângeau că își doreau să continuăm vacanța. A fost un șoc pentru noi, nu ne-am mai întâlnit cu astfel de situație”, a mai povestit femeia.

Românii au scos din buzunar 1.000 de lei pentru a se întoarce acasă

După ce familia a fost nevoită să plece din hotel, turista a revenit cu detalii despre cele întâmplate. Ea a anunțat că intenționează să recurgă la măsuri legale. Aceasta susține că va chema în judecată atât unitatea de cazare, cât și agenția de turism prin intermediul căreia a achiziționat pachetul de vacanță, în valoare de 1.300 de euro.

Sursa foto: Pixabay

„Nu lăsăm lucrurile așa, dăm în judecată atât agenția, cât și hotelul pentru tot ce am pățit, pentru că efectiv ne-au dat afară și nu au găsit o soluție pentru noi. (…) Spunându-ne că nici în zonă nu ne putem caza, că nu ne primește nimeni deoarece împrăștiem ploșnițele. (…) Și dacă noi nu aveam banii la noi, să ne luăm bilete? Dormeam pe stradă? Pe ei nu i-au interesat. Am dat 1.000 de lei pe bilete să putem veni acasă cu copiii”, a relatat românca.

În ceea ce privește alegerea hotelului, femeia a precizat că citise înainte de plecare mai multe recenzii în care turiștii menționau nivelul ridicat de zgomot din împrejurimi. Ea spune însă că nu a considerat acest aspect suficient de important pentru a renunța la rezervare.

„Cât despre recenzii, am văzut acele comentarii scrise despre gălăgie din zonă, dar am zis, fiind poziționat în centru, este normal, o muzică, una alta. Totuși am mers în concediu, nu la parastas”, a mai declarat turista.

Internauții au reacționat în mediul online

Relatarea româncei a generat un val de comentarii pe forumul dedicat vacanțelor în Bulgaria. Unii dintre utilizatori s-au declarat surprinși de faptul că familia a părăsit hotelul. Aceștia i-au recomandat să solicite recuperarea banilor achitați pentru sejur.

„Cum să acceptați să fiți dați afară având în vedere că ați plătit sejurul? Chiar și plecați de acolo, vă sfătuiesc să nu lăsați lucrurile așa și măcar să vă recuperați banii! Îmi pare rău de ce ați pățit”, a reacționat unul dintre comentatori.

Alte persoane au pus accentul pe riscul ca insectele să fi ajuns în bagaje și haine. Totodată, au recomandat ca acestea să fie tratate înainte de a fi aduse în locuință.

„Duceți toate hainele direct la curățătorie chimică, nu le duceți acasă. Altfel o să ajungeți să vă renovați tot apartamentul”, a avertizat un alt utilizator.

O altă turistă a renunțat la rezervare

În discuție a intervenit și o femeie care a povestit că avea programat un sejur la aceeași unitate în luna septembrie. Însă a decis să anuleze rezervarea după ce a citit mai multe recenzii negative.

„Eu aveam rezervare pentru 2-6 septembrie și acum două săptămâni am văzut recenzii proaste și am anulat rezervarea. Am pierdut doar avansul care era mic. Tare bine am făcut”, a scris aceasta.

Un alt participant la discuție a criticat alegerea hotelului. Acesta a susținut că informațiile disponibile în recenziile online ar fi trebuit analizate înainte de achiziționarea vacanței.

„Alegeți, doamnă, un hotel decent cu recenzii bune înainte să plecați, are nota 7,5 pe Booking, pe Google tot a doua, a treia recenzie este despre mizerie. Degeaba alegem ce e mai ieftin, citiți recenzii înainte să cumpărați!”, a comentat acesta.

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