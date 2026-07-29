„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră

Vacanța unui turist român s-a transformat într-o experiență de coșmar. Acesta se cazase la un hotel de patru stele din Olimp, însă când a ajuns în cameră a avut parte de o surpriză neplăcută. Nemulțumit de primirea avută, el a publicat imagini și a descris situația în mediul online.

Este plin sezon, iar hotelurile sunt pline până la refuz în toate stațiunile de pe litoralul românesc. Deși turiștii se duc în speranța că se vor relaxa câteva zile, realitatea pare să fi fost alta pentru un bărbat. Acesta a descoperit o serie de nereguli în camera pe care a primit-o la hotelul de patru stele. Printre cele mai grave: a observat mucegai. El a postat totul pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Ce a găsit un turist în camera de hotel

Marian Borcea, căci despre el este vorba, a scos la suprafață detalii surprinzătoare despre hotelul la care s-a cazat în Olimp. Acesta a plătit pentru o singură noapte 1.500 de lei, așadar prețul pentru întreg sejurul a fost unul semnificativ. Cu toate acestea, serviciile oferite au lăsat de dorit.

Dezamăgit, a povestit pe pagina sa de Facebook, cu lux de amănunte, ce a descoperit în camera de hotel. Celebrul vlogger de travel a explicat că pe lângă faptul că baia era mică, capătul de duș era spart, iar apa curgea și în lateral. De asemenea, ce l-a deranjat cel mai tare a fost mucegaiul pe care l-a observat pe tavan.

Pe litoralul românesc condițiile din hotelurile de lux sau de la patru stele în sus sunt printre cele mai bune. Haideți să vedeți cum arată o baie într-un hotel de patru stele. Ușa care aproape se deschide la fix, o baie, cred că are undeva la 3,4 mp, iar cabina de duș, cu dușul. Se pot spăla și pe lateral sau două persoane simultan, pot face duș. Ce părere aveți? Furtunul curge, bara este spartă, ce să zic? Să tot veniți aici, nu? (…) Sper că nu vă deranjează puțin mucegai, pentru că e doar puțin. 1.500 pe noapte, cine n-are banii ăștia?, a povestit Marian Borcea în mediul online.

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