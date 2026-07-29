Acasă » Știri » „Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră

„Țeapă” de 1.500 lei/noapte într-un hotel de 4 stele din Olimp. Ce a găsit acest turist în cameră

De: Denisa Crăciun 29/07/2026 | 08:19
Ce a găsit Marian Borcea în camera de hotel/ sursa foto: Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vacanța unui turist român s-a transformat într-o experiență de coșmar. Acesta se cazase la un hotel de patru stele din Olimp, însă când a ajuns în cameră a avut parte de o surpriză neplăcută. Nemulțumit de primirea avută, el a publicat imagini și a descris situația în mediul online.

Este plin sezon, iar hotelurile sunt pline până la refuz în toate stațiunile de pe litoralul românesc. Deși turiștii se duc în speranța că se vor relaxa câteva zile, realitatea pare să fi fost alta pentru un bărbat. Acesta a descoperit o serie de nereguli în camera pe care a primit-o la hotelul de patru stele. Printre cele mai grave: a observat mucegai. El a postat totul pe rețelele de socializare, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Ce a găsit Marian Borcea în camera de hotel/ sursa foto: Facebook
Ce a găsit Marian Borcea în camera de hotel/ sursa foto: Facebook

Ce a găsit un turist în camera de hotel

Marian Borcea, căci despre el este vorba, a scos la suprafață detalii surprinzătoare despre hotelul la care s-a cazat în Olimp. Acesta a plătit pentru o singură noapte 1.500 de lei, așadar prețul pentru întreg sejurul a fost unul semnificativ. Cu toate acestea, serviciile oferite au lăsat de dorit.

Dezamăgit, a povestit pe pagina sa de Facebook, cu lux de amănunte, ce a descoperit în camera de hotel. Celebrul vlogger de travel a explicat că pe lângă faptul că baia era mică, capătul de duș era spart, iar apa curgea și în lateral. De asemenea, ce l-a deranjat cel mai tare a fost mucegaiul pe care l-a observat pe tavan.

Pe litoralul românesc condițiile din hotelurile de lux sau de la patru stele în sus sunt printre cele mai bune. Haideți să vedeți cum arată o baie într-un hotel de patru stele. Ușa care aproape se deschide la fix, o baie, cred că are undeva la 3,4 mp, iar cabina de duș, cu dușul. Se pot spăla și pe lateral sau două persoane simultan, pot face duș. Ce părere aveți? Furtunul curge, bara este spartă, ce să zic? Să tot veniți aici, nu? (…) Sper că nu vă deranjează puțin mucegai, pentru că e doar puțin. 1.500 pe noapte, cine n-are banii ăștia?, a povestit Marian Borcea în mediul online.

VEZI ȘI: Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de țări

Numărul turiștilor scade vertiginos în România! Un cunoscut vlogger de travel explică de ce străinii ocolesc țara noastră: „Asta descurajează oamenii”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
Știri
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Știri
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla…
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Mediafax
Suri, fiica lui Tom Cruise, renunță la numele de familie al tatălui său
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii sunt stăpânii ăstei nații
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții /...
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Prosport.ro
FOTO. Carmen Brumă, apariție fabuloasă în costum de baie! Imaginile momentului
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au fost împușcați
Adevarul
Teritoriul românesc luat cu japca de ruși. Militarii români care s-au opus au...
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată Poloniei în viitor
Digi24
Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina...
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Mediafax
ȘOCANT! Ciprian Ciucu: M-a pus dracu să candidez. Regret, la nivel personal
Parteneri
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini cu Bianca Drăgușanu la plajă, în costum de baie. Cum arată în realitate, la...
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport.ro
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica se uita urât la noi!”
Click.ro
Ce dureros! Ioniță de la Clejani și-a ignorat total fiica, aflată în același local: „Viorica...
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
Digi 24
Iranul publică un videoclip despre „cum poate fi asasinată Melania Trump”
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să le păstreze private au fost publicate
Digi24
„Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la rând să...
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor.ro
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alooo…iubito, în ce ești îmbrăcată?
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
go4it.ro
Femeie ucisă în 1936, identificată după decenii. Cine era de fapt?
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Descopera.ro
Ceva ciudat se întâmplă cu „inima” galaxiei noastre
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Go4Games
Un român a obținut titlul de Campion Mondial la fotbal virtual în EA SPORTS FC
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii sunt stăpânii ăstei nații
Gandul.ro
Patrick André de Hillerin: Țoii, fritzii și miruții, buzoienii și mulți alții / Dumitriii, drăgoeștii...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
Pescobar pune tunurile pe influencerii din România: ”Păcălici”
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile ...
O fetiță de 7 ani s-a înecat la piscină, în Sunny Beach. Românii cer ajutor pentru a afla condițiile în care s-a stins
Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, ...
Cristiano Ronaldo intră în lumea filmului. Starul portughez va produce și va juca într-un serial, alături de Damian Lewis și Thierry Henry
Au aniversat 13 ani de căsnicie, iar un singur mesaj a reaprins scandalul de la Hollywood. Cei doi soți ...
Au aniversat 13 ani de căsnicie, iar un singur mesaj a reaprins scandalul de la Hollywood. Cei doi soți care au reaprins conflictul cu Blake Lively
Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. ...
Cum arată acum prima ispită de la Insula Iubirii. În 2015, devenea cunoscută în toată România. Din ce face bani în 2026 și ce iubit celebru are
Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au ...
Brănești, halta morții. Locul în care a murit Anastasia Piron e blestemat. Mai multe persoane și-au luat viața acolo. 8 victime – toate femei
Vezi toate știrile