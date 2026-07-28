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Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de țări

De: Elisa Tîrgovățu 28/07/2026 | 18:15
Cât costă o noapte de cazare la Mănăstirea Putna. Experiența unei turiste care a vizitat aproape 60 de țări / Sursa foto: Captură video
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O turistă care a explorat aproape 60 de state de pe mai multe continente, a ales să se oprească și la Mănăstirea Putna în timpul vizitei sale în România. După sejur, aceasta a dezvăluit cât a plătit pentru cazarea în incinta așezământului monahal și a povestit ce i-a rămas în minte din experiența trăită, mărturisind care a fost aspectul ce a impresionat-o cel mai mult.

Mănăstirea Putna se numără printre cele mai reprezentative așezăminte monahale din România. Totodată, este și un simbol al patrimoniului istoric și spiritual al țării. Ctitorită de domnitorului Ștefan cel Mare, aceasta este vizitată în fiecare an de numeroși credincioși și turiști, atrași atât de valoarea sa culturală, cât și de atmosfera de liniște și reculegere care o înconjoară.

În timpul călătoriei sale, Roxy Chiriac a făcut un popas la Mănăstirea Putna. Ea a ales să petreacă o noapte în spațiile de cazare puse la dispoziția pelerinilor și turiștilor. Astfel, aceasta a avut ocazia să descopere îndeaproape atmosfera liniștită care caracterizează așezământul monahal.

„Am călătorit în aproape 60 de țări. Apoi, la sfârșitul anului 2024, am renunțat la tot și am plecat ca misionară în Africa, cel mai mare vis al meu și cea mai frumoasă experiență din viața mea. După aceea am plecat cu un rucsac în spate pe Camino de Santiago.

Din ultimele două călătorii am avut cel mai mult de învățat, pentru că am înțeles că îmi place să explorez lumea cu un scop, nu doar să fiu turist de ocazie. Am învățat că cele mai frumoase locuri prin care poți călători sunt, de fapt, sufletele oamenilor”, a mărturisit ea.

Sursa foto: Captură video

Cazare de 35 de lei pe noapte la Mănăstirea Putna

În timpul șederii la Mănăstirea Putna, Roxy Chiriac a optat pentru una dintre camerele comune rezervate femeilor. Pentru cazare a achitat 35 de lei pe noapte, iar pe durata sejurului a beneficiat și de mesele puse la dispoziție fără costuri suplimentare.

„M-am cazat la Mănăstirea Putna, într-un dormitor pentru femei. Patul a costat doar 35 de lei, camerele sunt curate, dușurile au apă caldă, iar oamenii de aici m-au surprins într-un mod foarte plăcut.

De multe ori există impresia că în mănăstiri ești primit cu multă seriozitate și răceală, însă aici am găsit oameni zâmbitori, calzi, cu simțul umorului și cu o bucurie sinceră de a-i primi pe cei care le trec pragul. Am primit atât prânzul, cât și cina, fără niciun cost, iar toate aceste gesturi simple spun multe despre ospitalitatea locului”, a precizat ea în mediul online.

Turista a fost profund impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit

Pe lângă experiența petrecută la Mănăstirea Putna, Roxy Chiriac a spus că a fost impresionată de oamenii pe care i-a întâlnit acolo. Influencerița a povestit că a stat de vorbă cu una dintre maici. Mai mult, conversația i-a transmis o stare de calm și liniște sufletească.

„Într-o lume în care toți alergăm după zgomot, după distracție și după lucruri care trec repede, m-a impresionat enorm să văd un om tânăr care a ales să-și dăruiască timpul liniștii, rugăciunii și întâlnirii cu Dumnezeu”, a scris Roxy.

„Nu vreau să transform drumul acesta într-o competiție cu mine însămi. Dacă va trebui să mă opresc, mă voi opri. Dacă va trebui să încetinesc, voi încetini. Dacă voi putea merge până la capăt, Îi voi mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare kilometru”, a mai adăugat aceasta.

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