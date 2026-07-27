Un vlogger de călătorii a explicat motivul pentru care România este vizitată din ce în ce mai puțin de străini. A tras un semnal de alarmă!

Christian Grossi, un celebru vlogger de călătorii, a vorbit despre una dintre cele mai negre perioade a turismului din România. După ce a vizitat aproape tot ceea ce se putea vizita în țară, aflat în București, americanul a vorbit despre motivele principale pentru care țara noastră este vizitată din ce în ce mai puțin de străini.

Într-o postare pe TikTok, tânărul din New York a mărturisit că se numără printre turiștii care s-au îndrăgostit iremediabil de România, încă de la primele vizite aici – în urmă cu 5 ani. Cu toate acestea, în ultimii ani el a preferat să vină în țară din ce în ce mai rar, iar principala cauză este că prețurile din România au crescut exagerat de mult în raport cu serviciile oferite.

Aceste video este pentru români. Am venit în țara voastră de peste 5 ani, iar în ultimii ani am încetat să mai vin din cauza unui singur motiv: prețurile uriașe. Am vorbit cu toți prietenii care locuiesc aici, care au afaceri aici, restaurante, hoteluri și mi-au spus numărul turiștilor din acest an este din ce în ce mai mic. Acest lucru le-a afectat afacerile. I-am rugat să îmi spună un singur motiv pentru care turiștii nu mai vizitează România, iar ei mi-au spus că majoritatea dintre ei se plâng de prețurile mari. Mi-au spus: „Mergi în București și cheltui aceeași sumă de bani pe care ai putea să o cheltui în Elveția”. Oameni buni, România nu poate să aibă aceleași prețuri ca Elveția”, a spus americanul.

„Spania este mai ieftină decât România”

Vloggerul trage un semnal de alarmă și susține că în situația sa se regăsesc și alți turiști care doresc să ajungă aici. Principalul motiv pentru care România nu mai este vizitată din ce în ce mai rar de turiști îl reprezintă creșterea exagerată a prețurilor.

El a ajuns la concluzia că țara noastră este la fel de scumpă precum Elveția, care a fost declarată oficial cea mai scumpă țară din Europa, fie că este vorba despre serviciile din Horeca, o masă la restaurant, un coș de alimente, cazare sau intrări la obiectivele turistice. Vizibil dezamăgit, americanul care a promovat turismul din România în ultimii ani susține că turiștii care vin aici ajung chiar să se simtă păcăliți atunci când un simplu mic dejun costă 30 de euro (aproximativ 150 de lei).

M-am întâlnit cu doi români când eram în Japonia și vreți să știți ce mi-au spus? Că economisesc bani stând în Japonia mai mult decât o fac atunci când sunt în România. Vreți să știți ce se întâmplă acum? Oamenii reușesc să supraviețuiască în acest moment cu 50% mai puțini turiști. Oamenii vor veni în România și vor spune: „De ce să cheltui 6 euro pentru o cafea, de ce să cheltui 30 de euro pentru micul dejun în București, când în Zurich sau Geneva este același lucru. Spania este mai ieftină decât România”. În Spania poți să cumperi o pâine, roșii și o cafea cu 2,50 euro. În România nu poți să găsești așa ceva. Este imposibil. Oameni buni, România, după părerea mea, a fost într-o perioadă de ascensiune, de aceea am explorat atât de mult țara. Am fost aproape în toate orașele de aici. Dar prețurile de acum descurajeze oamenii să vină în România și vor împiedica România să devină o țară mai puternică. Nu spun că România trebuie să devină cea mai ieftină țară din Europa, pentru că nu ar trebui să fie cea mai ieftină țară din Europa, dar nu poate fi cea mai scumpă țară din Europa. Trebuie găsit un echilibru unde un turist vine în România, cheltuie bani și se simte bine pe ceea ce a cheltui, nu să se simtă că au fost jefuiți. Așa se simt turiștii care sunt în România”, a concluzionat vloggerul.

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